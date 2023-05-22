Российские военные атаковали Днепропетровскую область. Пострадали восемь человек

Ночью в Днепре и Запорожье прозвучали звуки взрывов, сообщают «Суспильне».
Фото: телеграм-канал Сергея Лысака
Мэр Днепра Борис Филатов призвал горожан ничего не снимать и не выкладывать в соцсети. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал, что область выдержала атаку.
По данным Лысака, повреждены здания спасательного подразделения и частного предприятия, несколько автомобилей и единиц спецтехники. В результате удара по Днепропетровскому району был ранен 27-летний мужчина.
Фото: телеграм-канал Сергея Лысака
По данным Лысака, в Илларионовской общине Синельниковского района упал БПЛА. Повреждены несколько частных и многоквартирных домов, детсад, магазины и административные здания. В результате пострадали семь человек.
Фото: телеграм-канал Сергея Лысака
Также поздно вечером 21 мая российские военные атаковали Одесскую область ударным беспилотником. Об этом сообщается на странице в фейсбуке оперативного командования «Юг». По данным командования, дрон уничтожили над морем силами ПВО.
Российские власти, в свою очередь, ночью сообщили об атаке квадрокоптера на административное здание в Грайворонском городском округе Белгородской области. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, на здание в селе Головчино сбросили взрывное устройство. В результате атаки загорелась крыша, пострадавших нет.
Всего воздушную тревогу объявили в Хмельницкой, Тернопольской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской, Волынской и Ровенской областях.
Ночью в Днепре и Запорожье прозвучали звуки взрывов, сообщают «Суспильне».
Фото: телеграм-канал Сергея Лысака
Мэр Днепра Борис Филатов призвал горожан ничего не снимать и не выкладывать в соцсети. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал, что область выдержала атаку.
По данным Лысака, повреждены здания спасательного подразделения и частного предприятия, несколько автомобилей и единиц спецтехники. В результате удара по Днепропетровскому району был ранен 27-летний мужчина.
Фото: телеграм-канал Сергея Лысака
По данным Лысака, в Илларионовской общине Синельниковского района упал БПЛА. Повреждены несколько частных и многоквартирных домов, детсад, магазины и административные здания. В результате пострадали семь человек.
Фото: телеграм-канал Сергея Лысака
Также поздно вечером 21 мая российские военные атаковали Одесскую область ударным беспилотником. Об этом сообщается на странице в фейсбуке оперативного командования «Юг». По данным командования, дрон уничтожили над морем силами ПВО.
Российские власти, в свою очередь, ночью сообщили об атаке квадрокоптера на административное здание в Грайворонском городском округе Белгородской области. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, на здание в селе Головчино сбросили взрывное устройство. В результате атаки загорелась крыша, пострадавших нет.
Всего воздушную тревогу объявили в Хмельницкой, Тернопольской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской, Волынской и Ровенской областях.