Российские военные атаковали Днепропетровскую область. Пострадали восемь человек

Ночью в Днепре и Запорожье прозвучали звуки взрывов, сообщают «Суспильне».

Мэр Днепра Борис Филатов призвал горожан ничего не снимать и не выкладывать в соцсети. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал, что область выдержала атаку.

По данным Лысака, повреждены здания спасательного подразделения и частного предприятия, несколько автомобилей и единиц спецтехники. В результате удара по Днепропетровскому району был ранен 27-летний мужчина.