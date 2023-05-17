А за мною эти двое

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Турецкий политик Синан Оган стал одним из главных ньюсмейкеров минувших выходных, когда в стране проходили выборы президента. На фоне политических тяжеловесов, действующего президента Реджепа Эрдогана и лидера объединенной оппозиции Кемаля Кылычдароглу, третий участник выборов набрал 5,22 процента голосов избирателей и, хоть не вышел во второй тур, получил от СМИ прозвище «создателя королей», поскольку вполне вероятно, что именно его электорат решит исход этой самой драматической в истории современной Турции избирательной кампании. Эрдоган получил 49,35 процента голосов, Кылычдароглу — 45 процентов. При разнице в их результатах менее чем в 4,5 процента и рекордной явке более 88 процентов избирателей 5-процентный результат Огана становится основным ресурсом, который каждый из участников второго тура попытается привлечь под свои знамена. И Эрдоган, и Кылычдароглу запланировали личные встречи с Оганом на текущей неделе.

Учитывая их консервативные взгляды, Эрдоган и ультранационалист Оган рассматриваются как более вероятные союзники.

В то же время сразу после подведения итогов голосования Оган выступил с заявлением о том, что готов поддержать кандидатуру Кылычдароглу при условии, что тот прервет связи с входящей в его альянс прокурдской партией ДПН. С учетом победы, которую одержал кандидат от оппозиции в провинции Хатай и в Диярбакыре, и того, что в остальных курдских регионах больше голосов набрал Эрдоган, отказ от сотрудничества с курдами точно не сделает Кылычдароглу победителем второго тура. Впрочем, свои сторонники среди курдов, которых Оган в своей кампании призывал исключить из «политического уравнения» Турции, есть у Эрдогана. Его поддерживает исламистская и этнически курдская партия HÜDA-PAR.

Бюллетень для голосования с кандидатами в президенты Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, Мухарремом Инджем, Кемалем Киличдароглу и Синаном Оганом. Фото: Burak Kara/Getty Images

В итоге наблюдатели приходят к выводам, что все 5 процентов Огана забрать себе не сможет ни один из участников второго тура выборов. Дополнительным фактором станет то, что голосование за Огана носило протестный характер против обоих флагманов турецкой политики, и его неожиданно высокий результат (ровно как и 22 процента голосов, которые националистические партии получили на одновременно проходивших парламентских выборах) свидетельствует о том, что раздробленный на множество течений турецкий националистический фронт не примет консолидированного решения. Способность самого Огана диктовать свою волю своим избирателям в ходе второго тура тоже можно обоснованно поставить под сомнение.

«Он выиграл ответное голосование избирателей, которые не считали себя поддерживающими ни один из двух основных блоков»,

— цитирует France24 аналитика Turkey research Гюнея Йылдыза. Тем не менее, сенсационно высокий результат Огана независимо от результатов второго тура вывел его в элиту турецкой политики, и на этом фоне интересно разобраться, что же представляет из себя выразитель чаяний третьей политической силы Турции. Синан Оган родился 1 сентября 1967 года в городе Ыгдыр на самом востоке Турции и на территории исторической Армении. Его родители — этнические азербайджанцы. В 1989 году Оган окончил факультет экономики и делового администрирования Университета Мармары, а затем с 1993 по 2000 год преподавал в Азербайджанском государственном экономическом университете. Кроме того, в 1994–1998 годах он возглавлял азербайджанский офис Турецкого государственного агентства по сотрудничеству и координации (TIKA).

Оган свободно говорит по-русски и связан с Россией тесными связями. Стоит отметить, что этот фактор не является существенным для большинства турок, которые не видят в России силу,

ставящую своей целью оказать агрессивное влияние на Турцию. Попытки Кемаля Кылычдароглу обвинить Москву в «черном пиаре» против себя, предпринятые после того, как в социальных сетях разошлось видео с его дипфейком, не дало ему никаких политических выгод и вызвало лишь усмешки у его оппонентов. С 2000 года Оган работал в Турции в Евразийском центре стратегических исследований, где специализировался на России и Украине. В 2004 году создал и возглавил Центр международных отношений и стратегического анализа TURKSAM, и в качестве его руководителя посещал заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

В 2009 году он на русском языке защитил докторскую диссертацию в МГИМО по теме «Влияние внутриполитических факторов на формирование российского направления в турецкой внешней политике в условиях глобализации». Политическая карьера Огана началась в 2011 году, когда он стал депутатом парламента Турции от родной провинции от Партии националистического движения. С этой партией ему позднее пришлось расстаться из-за критики ее руководства. Избавиться от Огана его однопартийцы пытались в течение нескольких лет, и он даже восстанавливал свое членство в ПНД через суд, однако в 2017 году окончательно покинул эту партию и с тех пор не присоединялся ни к каким политическим силам. На выборы президента Турции в 2023 году он шел от лица созданной им консервативно-националистической «Коалиции отца» (Ata).

Синан Оган во время посещения торговцев на базаре в Анкаре, Турция, 4 мая 2023 года. Фото: Aytac Unal/Anadolu Agency via Getty Images

За исключением турецких националистических и антикурдских лозунгов, программа Огана не отличается оригинальностью. Он обещал поднять размер минимальной зарплаты в Турции (Эрдоган объявил об этом для госслужащих за несколько дней до выборов), бороться с коррупцией и обеспечить в Турции свободу СМИ (эти же требования выдвигал Кылычдароглу) и выступить посредником в урегулировании конфликта между Россией и Украиной. Последнюю задачу один из инициаторов «зерновой сделки» Эрдоган успешно (по крайней мере, для Турции) выполнял с начала войны.