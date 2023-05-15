В Турции назначили второй тур президентских выборов на 28 мая

В Турции пройдет второй тур выборов президента, официально сообщили в ЦИК страны. Как передает агентство Anadolu, голосование состоится 28 мая.

Во втором туре примут участие действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган и кандидат от оппозиции, главный соперник Эрдогана Кемаль Кылычдароглу.

«Эрдоган получает 49,51% голосов, Кылычдароглу 44.88%, при этом все еще не подсчитаны результаты более 35 тысяч бюллетеней избирателей, голосовавших за рубежом. Подсчет голосов с участков в Турции завершен на 100%», — заявил глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер.

В воскресенье, 14 мая, в Турции стартовали президентские выборы. Избирательные участки по всей стране закрылись в 17:00. В голосовании приняли участие более 50 млн человек. В ЦИК Турции отчитались, что не обнаружили нарушений во время проведения выборов.