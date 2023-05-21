«Мы вместе выступаем против движения тьмы»

Сирия вновь вошла в Лигу арабских государств спустя двенадцать лет после исключения из-за подавления демократических протестов и преследования граждан. Президент страны Башар Асад поучаствовал в саммите Лиги в Джидде благодаря плану, разработанному Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Возвращение Сирии в арабский мир уже раскритиковали США, Великобритания и Евросоюз. Почему отношения с Асадом налаживаются и какие проблемы арабские страны хотят решить с помощью интеграции Сирии в восточный мир?
Как Асад вернулся в строй?
Сирию исключили из Лиги арабских государств в ноябре 2011 года, спустя восемь месяцев после начала антиправительственных протестов, которые были жестоко подавлены властями. Асаду удалось удержать власть с военной помощью России и Ирана. Из-за гражданской войны более 12 миллионов сирийцев покинули свои дома: более шести миллионов уехали из Сирии, а другие стали внутренними переселенцами. В ходе войны погибло более полумиллиона человек, а более 100 тысяч пропали без вести.
Лига арабских государств восстановила членство Сирии на встрече в Египте 7 мая. Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман лично пригласил Асада на саммит 19 мая в Джидде.
С самого начала антиправительственных протестов Саудовская Аравия, Катар и ОАЭ поддерживали оппозицию. Они даже помогали протестующим деньгами и поставляли оружие. Однако спустя десять лет поддержки оппозиции страны Персидского залива перестали финансировать антиправительственные силы. Первыми дипломатические отношения с Сирией восстановили ОАЭ в 2018 году, а в 2021 появились слухи о том, что Саудовская Аравия планирует сближаться с режимом Асада.
— Это действительно победа Дамаска, — говорит «Новой-Европа» востоковед Руслан Сулейманов. — Это успех. Важно сказать о том, что очень многие арабские страны устали от проблем, которые так или иначе связаны с Сирией. Прежде всего, это, конечно, беженцы. Как правило, сирийцы обосновались в соседних государствах: Ливане, Турции. И проблему беженцев как-то нужно решать. К тому же, в последние годы стал очевидным такой фактор, как каптагон (это сильнодействующий наркотик типа амфетамина, который в огромных количествах производится именно в Сирии). Вещество наводнило прежде всего арабские страны Персидского залива, которые не знают, как бороться с этой чумой. И очевидно, что с Асадом надо договариваться.
Без переговоров с Асадом невозможно ни вернуть беженцев из соседних стран, ни обуздать наркотрафик в регионе. Дамаску же необходимо решать эти проблемы для интеграции в арабский мир.
— Эти проблемы всё равно нужно решать, несмотря на предыдущие высказывания относительно этих беженцев (в Сирии беженцы считаются противниками режима, а Дамаск неоднократно заявлял, что вернувшимся сирийцам будут не рады. — Прим. авт.). Несмотря на то, что, конечно, ему сложно контролировать этот наркотрафик (ежегодный объем контрабанды оценивается в 5–10 млрд долларов. — Прим. авт.). Очевидно, что он просто отдал на откуп многим офицерам, крупным чиновникам какие-то территории, таможенные пункты, где те промышляют этой контрабандой. И в одночасье заставить всех перестать заниматься контрабандой у него вряд ли получится. Но если он хочет идти на примирение с арабским миром, ему нужно решать эти проблемы. Я думаю, он это понимает. У него просто нет другого выхода, — добавил Сулейманов.
Мужчина держит плакат с надписью «Преступный Асад не представляет Сирию» во время протеста против участия Асада в саммите Лиги арабских государств, Идлиб, Сирия, 19 мая 2023 года. Фото: EPA-EFE / YAHYA NEMAH
«Новая эра мира»
Асад лично встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом в Джидде в день саммита. В ходе встречи обе стороны обсудили пути укрепления отношений между странами, а также «ряд вопросов, представляющих общий интерес», и усилия, которые необходимо приложить для их решения, сообщает Саудовское агентство печати.
На самом саммите Лиги арабских государств Асад выступил с речью:
— Я надеюсь, что это знаменует собой начало нового этапа арабских действий за солидарность. За мир в нашем регионе, развитие и процветание вместо войны и разрушений! — сказал президент Сирии.
По мнению Асада, арабский мир должен сформировать собственную судьбу без иностранного вмешательства.
В знак протеста эмир Катара шейх Тамим бен Хамад аль Тани покинул саммит незадолго до выступления Асада. Также сирийская оппозиционная коалиция назвала возвращение Сирии в ЛАГ «прискорбным одобрением отвратительных преступлений Асада против сирийского народа».
На саммите также присутствовал Владимир Зеленский. Президент Украины упрекнул некоторые страны региона в том, что они игнорируют происходящее в Украине.
Участники саммита Лиги арабских государств. Фото: EPA-EFE / BANDAR ALJALOUD
— Я уверен, что вы поймете нашу главную эмоцию, главный призыв, который я хочу оставить в Джидде, благородный призыв ко всем вам помочь защитить наш народ, в том числе украинскую мусульманскую общину, — сказал Зеленский.
Ряд сирийских и российских СМИ сообщают, что Асад и его делегация во время речи Владимира Зеленского сняли наушники с переводом. Сирия — единственная из арабских стран, которая открыто поддержала российское военное вторжение в Украину.
В своей речи Зеленский раскритиковал Иран (хотя страна не входит в Лигу) за поставку России боевых беспилотников. Иран отрицает поставки России.
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Сирия вновь вошла в Лигу арабских государств спустя двенадцать лет после исключения из-за подавления демократических протестов и преследования граждан. Президент страны Башар Асад поучаствовал в саммите Лиги в Джидде благодаря плану, разработанному Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Возвращение Сирии в арабский мир уже раскритиковали США, Великобритания и Евросоюз. Почему отношения с Асадом налаживаются и какие проблемы арабские страны хотят решить с помощью интеграции Сирии в восточный мир?
Как Асад вернулся в строй?
Сирию исключили из Лиги арабских государств в ноябре 2011 года, спустя восемь месяцев после начала антиправительственных протестов, которые были жестоко подавлены властями. Асаду удалось удержать власть с военной помощью России и Ирана. Из-за гражданской войны более 12 миллионов сирийцев покинули свои дома: более шести миллионов уехали из Сирии, а другие стали внутренними переселенцами. В ходе войны погибло более полумиллиона человек, а более 100 тысяч пропали без вести.
Лига арабских государств восстановила членство Сирии на встрече в Египте 7 мая. Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман лично пригласил Асада на саммит 19 мая в Джидде.
С самого начала антиправительственных протестов Саудовская Аравия, Катар и ОАЭ поддерживали оппозицию. Они даже помогали протестующим деньгами и поставляли оружие. Однако спустя десять лет поддержки оппозиции страны Персидского залива перестали финансировать антиправительственные силы. Первыми дипломатические отношения с Сирией восстановили ОАЭ в 2018 году, а в 2021 появились слухи о том, что Саудовская Аравия планирует сближаться с режимом Асада.
— Это действительно победа Дамаска, — говорит «Новой-Европа» востоковед Руслан Сулейманов. — Это успех. Важно сказать о том, что очень многие арабские страны устали от проблем, которые так или иначе связаны с Сирией. Прежде всего, это, конечно, беженцы. Как правило, сирийцы обосновались в соседних государствах: Ливане, Турции. И проблему беженцев как-то нужно решать. К тому же, в последние годы стал очевидным такой фактор, как каптагон (это сильнодействующий наркотик типа амфетамина, который в огромных количествах производится именно в Сирии). Вещество наводнило прежде всего арабские страны Персидского залива, которые не знают, как бороться с этой чумой. И очевидно, что с Асадом надо договариваться.
Без переговоров с Асадом невозможно ни вернуть беженцев из соседних стран, ни обуздать наркотрафик в регионе. Дамаску же необходимо решать эти проблемы для интеграции в арабский мир.
— Эти проблемы всё равно нужно решать, несмотря на предыдущие высказывания относительно этих беженцев (в Сирии беженцы считаются противниками режима, а Дамаск неоднократно заявлял, что вернувшимся сирийцам будут не рады. — Прим. авт.). Несмотря на то, что, конечно, ему сложно контролировать этот наркотрафик (ежегодный объем контрабанды оценивается в 5–10 млрд долларов. — Прим. авт.). Очевидно, что он просто отдал на откуп многим офицерам, крупным чиновникам какие-то территории, таможенные пункты, где те промышляют этой контрабандой. И в одночасье заставить всех перестать заниматься контрабандой у него вряд ли получится. Но если он хочет идти на примирение с арабским миром, ему нужно решать эти проблемы. Я думаю, он это понимает. У него просто нет другого выхода, — добавил Сулейманов.
Мужчина держит плакат с надписью «Преступный Асад не представляет Сирию» во время протеста против участия Асада в саммите Лиги арабских государств, Идлиб, Сирия, 19 мая 2023 года. Фото: EPA-EFE / YAHYA NEMAH
«Новая эра мира»
Асад лично встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом в Джидде в день саммита. В ходе встречи обе стороны обсудили пути укрепления отношений между странами, а также «ряд вопросов, представляющих общий интерес», и усилия, которые необходимо приложить для их решения, сообщает Саудовское агентство печати.
На самом саммите Лиги арабских государств Асад выступил с речью:
— Я надеюсь, что это знаменует собой начало нового этапа арабских действий за солидарность. За мир в нашем регионе, развитие и процветание вместо войны и разрушений! — сказал президент Сирии.
По мнению Асада, арабский мир должен сформировать собственную судьбу без иностранного вмешательства.
В знак протеста эмир Катара шейх Тамим бен Хамад аль Тани покинул саммит незадолго до выступления Асада. Также сирийская оппозиционная коалиция назвала возвращение Сирии в ЛАГ «прискорбным одобрением отвратительных преступлений Асада против сирийского народа».
На саммите также присутствовал Владимир Зеленский. Президент Украины упрекнул некоторые страны региона в том, что они игнорируют происходящее в Украине.
Участники саммита Лиги арабских государств. Фото: EPA-EFE / BANDAR ALJALOUD
— Я уверен, что вы поймете нашу главную эмоцию, главный призыв, который я хочу оставить в Джидде, благородный призыв ко всем вам помочь защитить наш народ, в том числе украинскую мусульманскую общину, — сказал Зеленский.
Ряд сирийских и российских СМИ сообщают, что Асад и его делегация во время речи Владимира Зеленского сняли наушники с переводом. Сирия — единственная из арабских стран, которая открыто поддержала российское военное вторжение в Украину.
В своей речи Зеленский раскритиковал Иран (хотя страна не входит в Лигу) за поставку России боевых беспилотников. Иран отрицает поставки России.
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