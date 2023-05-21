«Мы вместе выступаем против движения тьмы»

Сирия вновь вошла в Лигу арабских государств спустя двенадцать лет после исключения из-за подавления демократических протестов и преследования граждан. Президент страны Башар Асад поучаствовал в саммите Лиги в Джидде благодаря плану, разработанному Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Возвращение Сирии в арабский мир уже раскритиковали США, Великобритания и Евросоюз. Почему отношения с Асадом налаживаются и какие проблемы арабские страны хотят решить с помощью интеграции Сирии в восточный мир?

Сирию исключили из Лиги арабских государств в ноябре 2011 года, спустя восемь месяцев после начала антиправительственных протестов, которые были жестоко подавлены властями. Асаду удалось удержать власть с военной помощью России и Ирана. Из-за гражданской войны более 12 миллионов сирийцев покинули свои дома: более шести миллионов уехали из Сирии, а другие стали внутренними переселенцами. В ходе войны погибло более полумиллиона человек, а более 100 тысяч пропали без вести.

С самого начала антиправительственных протестов Саудовская Аравия, Катар и ОАЭ поддерживали оппозицию. Они даже помогали протестующим деньгами и поставляли оружие. Однако спустя десять лет поддержки оппозиции страны Персидского залива перестали финансировать антиправительственные силы. Первыми дипломатические отношения с Сирией восстановили ОАЭ в 2018 году, а в 2021 появились слухи о том, что Саудовская Аравия планирует сближаться с режимом Асада.

— Это действительно победа Дамаска, — говорит «Новой-Европа» востоковед Руслан Сулейманов. — Это успех. Важно сказать о том, что очень многие арабские страны устали от проблем, которые так или иначе связаны с Сирией. Прежде всего, это, конечно, беженцы. Как правило, сирийцы обосновались в соседних государствах: Ливане, Турции. И проблему беженцев как-то нужно решать. К тому же, в последние годы стал очевидным такой фактор, как каптагон (это сильнодействующий наркотик типа амфетамина, который в огромных количествах производится именно в Сирии). Вещество наводнило прежде всего арабские страны Персидского залива, которые не знают, как бороться с этой чумой. И очевидно, что с Асадом надо договариваться.

Без переговоров с Асадом невозможно ни вернуть беженцев из соседних стран, ни обуздать наркотрафик в регионе. Дамаску же необходимо решать эти проблемы для интеграции в арабский мир.

— Эти проблемы всё равно нужно решать, несмотря на предыдущие высказывания относительно этих беженцев (в Сирии беженцы считаются противниками режима, а Дамаск неоднократно заявлял, что вернувшимся сирийцам будут не рады. — Прим. авт.). Несмотря на то, что, конечно, ему сложно контролировать этот наркотрафик (ежегодный объем контрабанды оценивается в 5–10 млрд долларов. — Прим. авт.). Очевидно, что он просто отдал на откуп многим офицерам, крупным чиновникам какие-то территории, таможенные пункты, где те промышляют этой контрабандой. И в одночасье заставить всех перестать заниматься контрабандой у него вряд ли получится. Но если он хочет идти на примирение с арабским миром, ему нужно решать эти проблемы. Я думаю, он это понимает. У него просто нет другого выхода, — добавил Сулейманов.