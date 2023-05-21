Джо Байден анонсировал новый пакет военной помощи Украине на $375 млн

Джо Байден на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита G7 в Японии анонсировал новый пакет военной помощи Украине. Об этом пишет CNN.
«Соединенные Штаты продолжают делать все возможное для укрепления обороноспособности Украины», — сказал Байден.
По словам президента США, в новый пакет помощи общей стоимостью в 375 миллионов долларов будет включены боеприпасы, артиллерия и транспортные средства.
Как сообщается на сайте Минобороны США, в новый пакет войдут:
- Дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS;
- Артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм;
- Противотанковые управляемые ракеты TOW;
- Противотанковые ракетные комплексы Javelin и противотанковые гранатометы AT-4;
- Боеприпасы для ракетных систем с лазерным наведением;
- Подрывные боеприпасы;
- Бронированные мостоукдадчики;
- Бронированные медицинские машины;
- Грузовики и прицепы для перевозки тяжелой техники;
- Оборудование для логистической поддержки;
- Тепловизоры;
- Запчасти и другое оборудование.
Ранее Владимир Зеленский опубликовал видео со встречи с президентом США.
«Большая благодарность от нашего народа за предоставление мощной финансовой помощи Украине со стороны США, которая суммарно составляет уже 37 млрд долларов, а также за новый пакет военной помощи на сумму 375 млн долларов», — написал Зеленский в своих соцсетях.
О последнем пакете помощи Украине на $1,2 млрд Пентагон объявил 9 мая. В него вошли боеприпасы, 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, оборудование для интеграции западных систем ПВО, а также мероприятия по обучению, техобслуживанию и обеспечению работы техники.
Всего с начала вступления Джо Байдена в должность президента (февраль 2021 года) США направили Украине помощь на $36,4 млрд. Только $700 млн были направлены до начала вторжения.
Джо Байден на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита G7 в Японии анонсировал новый пакет военной помощи Украине. Об этом пишет CNN.
«Соединенные Штаты продолжают делать все возможное для укрепления обороноспособности Украины», — сказал Байден.
По словам президента США, в новый пакет помощи общей стоимостью в 375 миллионов долларов будет включены боеприпасы, артиллерия и транспортные средства.
Как сообщается на сайте Минобороны США, в новый пакет войдут:
- Дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS;
- Артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм;
- Противотанковые управляемые ракеты TOW;
- Противотанковые ракетные комплексы Javelin и противотанковые гранатометы AT-4;
- Боеприпасы для ракетных систем с лазерным наведением;
- Подрывные боеприпасы;
- Бронированные мостоукдадчики;
- Бронированные медицинские машины;
- Грузовики и прицепы для перевозки тяжелой техники;
- Оборудование для логистической поддержки;
- Тепловизоры;
- Запчасти и другое оборудование.
Ранее Владимир Зеленский опубликовал видео со встречи с президентом США.
«Большая благодарность от нашего народа за предоставление мощной финансовой помощи Украине со стороны США, которая суммарно составляет уже 37 млрд долларов, а также за новый пакет военной помощи на сумму 375 млн долларов», — написал Зеленский в своих соцсетях.
О последнем пакете помощи Украине на $1,2 млрд Пентагон объявил 9 мая. В него вошли боеприпасы, 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, оборудование для интеграции западных систем ПВО, а также мероприятия по обучению, техобслуживанию и обеспечению работы техники.
Всего с начала вступления Джо Байдена в должность президента (февраль 2021 года) США направили Украине помощь на $36,4 млрд. Только $700 млн были направлены до начала вторжения.