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Джо Байден анонсировал новый пакет военной помощи Украине на $375 млн

Джо Байден на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита G7 в Японии анонсировал новый пакет военной помощи Украине. Об этом пишет CNN.

«Соединенные Штаты продолжают делать все возможное для укрепления обороноспособности Украины», — сказал Байден.

По словам президента США, в новый пакет помощи общей стоимостью в 375 миллионов долларов будет включены боеприпасы, артиллерия и транспортные средства.

Как сообщается на сайте Минобороны США, в новый пакет войдут:

  • Дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS;
  • Артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм;
  • Противотанковые управляемые ракеты TOW;
  • Противотанковые ракетные комплексы Javelin и противотанковые гранатометы AT-4;
  • Боеприпасы для ракетных систем с лазерным наведением;
  • Подрывные боеприпасы;
  • Бронированные мостоукдадчики;
  • Бронированные медицинские машины;
  • Грузовики и прицепы для перевозки тяжелой техники;
  • Оборудование для логистической поддержки;
  • Тепловизоры;
  • Запчасти и другое оборудование.

Ранее Владимир Зеленский опубликовал видео со встречи с президентом США.

«Большая благодарность от нашего народа за предоставление мощной финансовой помощи Украине со стороны США, которая суммарно составляет уже 37 млрд долларов, а также за новый пакет военной помощи на сумму 375 млн долларов», — написал Зеленский в своих соцсетях.

О последнем пакете помощи Украине на $1,2 млрд Пентагон объявил 9 мая. В него вошли боеприпасы, 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, оборудование для интеграции западных систем ПВО, а также мероприятия по обучению, техобслуживанию и обеспечению работы техники.

Всего с начала вступления Джо Байдена в должность президента (февраль 2021 года) США направили Украине помощь на $36,4 млрд. Только $700 млн были направлены до начала вторжения.

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Джо Байден на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита G7 в Японии анонсировал новый пакет военной помощи Украине. Об этом пишет CNN.

«Соединенные Штаты продолжают делать все возможное для укрепления обороноспособности Украины», — сказал Байден.

По словам президента США, в новый пакет помощи общей стоимостью в 375 миллионов долларов будет включены боеприпасы, артиллерия и транспортные средства.

Как сообщается на сайте Минобороны США, в новый пакет войдут:

  • Дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS;
  • Артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм;
  • Противотанковые управляемые ракеты TOW;
  • Противотанковые ракетные комплексы Javelin и противотанковые гранатометы AT-4;
  • Боеприпасы для ракетных систем с лазерным наведением;
  • Подрывные боеприпасы;
  • Бронированные мостоукдадчики;
  • Бронированные медицинские машины;
  • Грузовики и прицепы для перевозки тяжелой техники;
  • Оборудование для логистической поддержки;
  • Тепловизоры;
  • Запчасти и другое оборудование.

Ранее Владимир Зеленский опубликовал видео со встречи с президентом США.

«Большая благодарность от нашего народа за предоставление мощной финансовой помощи Украине со стороны США, которая суммарно составляет уже 37 млрд долларов, а также за новый пакет военной помощи на сумму 375 млн долларов», — написал Зеленский в своих соцсетях.

О последнем пакете помощи Украине на $1,2 млрд Пентагон объявил 9 мая. В него вошли боеприпасы, 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, оборудование для интеграции западных систем ПВО, а также мероприятия по обучению, техобслуживанию и обеспечению работы техники.

Всего с начала вступления Джо Байдена в должность президента (февраль 2021 года) США направили Украине помощь на $36,4 млрд. Только $700 млн были направлены до начала вторжения.

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Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.

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