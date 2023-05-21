Джо Байден анонсировал новый пакет военной помощи Украине на $375 млн

Джо Байден на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита G7 в Японии анонсировал новый пакет военной помощи Украине. Об этом пишет CNN.

«Соединенные Штаты продолжают делать все возможное для укрепления обороноспособности Украины», — сказал Байден.

По словам президента США, в новый пакет помощи общей стоимостью в 375 миллионов долларов будет включены боеприпасы, артиллерия и транспортные средства.

Как сообщается на сайте Минобороны США, в новый пакет войдут:

Дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS;

Артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм;

Противотанковые управляемые ракеты TOW;

Противотанковые ракетные комплексы Javelin и противотанковые гранатометы AT-4;

Боеприпасы для ракетных систем с лазерным наведением;

Подрывные боеприпасы;

Бронированные мостоукдадчики;

Бронированные медицинские машины;

Грузовики и прицепы для перевозки тяжелой техники;

Оборудование для логистической поддержки;

Тепловизоры;

Запчасти и другое оборудование.

Ранее Владимир Зеленский опубликовал видео со встречи с президентом США.