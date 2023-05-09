США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на $1,2 млрд

Министерство обороны США объявило о новом пакете военной помощи для Украины на 1,2 миллиарда долларов. Об этом сообщается на сайте Пентагона.
В него войдут дополнительные системы ПВО и боеприпасы, артиллерийские снаряды 155-мм, оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров ПВО с системами ПВО Украины.
Также пакет помощи включает боеприпасы для противодействия беспилотным авиационным системам, услуги по коммерческой спутниковой съемке, а также мероприятия по обучению, техобслуживанию и обеспечению работы техники.
«Этот пакет подчеркивает, что США неизменно готовы удовлетворять самые неотложные потребности Украины и предоставлять критически важные вооружения в ближайшем будущем, включая системы ПВО и боеприпасы.
Кроме того, США помогают наращивать потенциал Вооруженных сил Украины для защиты своей территории и сдерживания российской агрессии в долгосрочной перспективе», — говорится в релизе.
В середине апреля США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму 325 миллионов долларов. В комплект вошли, в том числе, боеприпасы для систем РСЗО HIMARS, 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, ракеты с оптическим наведением и высокоточные авиационные боеприпасы.
До этого Минобороны США объявило о пакете военной помощи Украине на 2,6 млрд долларов, который включал боеприпасы для ЗРК Patriot и NASAMS, РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды для орудий 155 и 105 мм калибра, боеприпасы для танков, около 400 гранатометов и около 200 тысяч боеприпасов к ним на сумму в 500 млн долларов.