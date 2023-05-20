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Япония ввела дополнительные санкции против России

В ходе саммита G7 Япония ввела дополнительные санкции против России. Об этом сообщает газета Nikkei Asia.

Правительство заморозит активы 100 физических и юридических лиц, которые попытались нарушить существующие санкции.

Япония также запретит экспорт примерно 80 российским организациям, связанным с войной. Японским компаниям нельзя будет оказывать архитектурные и инженерные услуги российским клиентам.

В Хиросиме сейчас проходит саммит G7. Сегодня туда прилетел президент Украины Владимир Зеленский, утверждает Nikkei. Информацию подтвердил и сам украинский лидер.

«Япония. G7. Важные встречи с партнерами и друзьями Украины. Безопасность и усиление сотрудничества для нашей победы. Сегодня мир станет ближе», — написал он.

Reuters и Politico сообщали со ссылкой на источники, что президент США Джо Байден объявит о выделении 374 миллионов долларов в качестве военной помощи Украине.

В пакет должны войти боеприпасы для артиллерии, бронетехника и противотанковые вооружения.

Ожидается, что Байден сообщит о новом пакете после встречи с Зеленским.

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В ходе саммита G7 Япония ввела дополнительные санкции против России. Об этом сообщает газета Nikkei Asia.

Правительство заморозит активы 100 физических и юридических лиц, которые попытались нарушить существующие санкции.

Япония также запретит экспорт примерно 80 российским организациям, связанным с войной. Японским компаниям нельзя будет оказывать архитектурные и инженерные услуги российским клиентам.

В Хиросиме сейчас проходит саммит G7. Сегодня туда прилетел президент Украины Владимир Зеленский, утверждает Nikkei. Информацию подтвердил и сам украинский лидер.

«Япония. G7. Важные встречи с партнерами и друзьями Украины. Безопасность и усиление сотрудничества для нашей победы. Сегодня мир станет ближе», — написал он.

Reuters и Politico сообщали со ссылкой на источники, что президент США Джо Байден объявит о выделении 374 миллионов долларов в качестве военной помощи Украине.

В пакет должны войти боеприпасы для артиллерии, бронетехника и противотанковые вооружения.

Ожидается, что Байден сообщит о новом пакете после встречи с Зеленским.

pdfshareprint
Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.

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