Россия атаковала Киев беспилотниками в 11 раз с начала мая

Российская армия ночью провела массированный обстрел Киева дронами. Об этом сообщили в местной администрации.

«Одиннадцатая воздушная атака на столицу с начала мая! Враг всеми силами пытается нанести поражение по ключевым объектам в Киеве и одновременно истощить ресурсы нашей ПВО», — говорится в публикации.

Как сообщили в командовании Воздушных сил Украины, всего Россия выпустила по Киеву 18 дронов Shahed, все удалось уничтожить.

В результате падения обломков люди не пострадали, но загорелся жилой дом, были повреждены автомастерская, припаркованные машины, окна жилого дома и дорожное покрытие, рассказали в городской администрации.

Ночью воздушная тревога звучала по всей восточной части Украины — в частности, в Черниговской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях.

Предыдущая атака на Киев произошла накануне. Под обстрел также попали Кривой Рог и Львов. В результате пострадали два человека в Кривом Роге.