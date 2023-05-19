Российские войска атаковали Киев, Кривой Рог и Львов

Воздушные силы Вооруженных сил Украины в ночь на пятницу уничтожили 16 российских беспилотников и три крылатые ракеты, сообщает пресс-служба воздушного командования.

По данным украинских военных, войска РФ атаковали Украину с северного и юго-восточного направлений 22 ударными дронами Shahed-136/131 и шестью крылатыми ракетами «Калибр» с кораблей в Черном море. Были уничтожены три крылатые ракеты и 16 ударных дронов, заявили в ВСУ.

Атаковали, в частности, Кривой Рог. Как заявил глава Днепропетровской обладминистрации Сергей Лысак, в городе прогремело несколько взрывов, под удар попали частное предприятие и административное здание, уничтожены цеха и оборудование. Известно о двух пострадавших — 64-летней женщине в тяжелом состоянии и 45-летнем мужчине, который получил легкие ранения.