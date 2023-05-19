Российские войска атаковали Киев, Кривой Рог и Львов

Воздушные силы Вооруженных сил Украины в ночь на пятницу уничтожили 16 российских беспилотников и три крылатые ракеты, сообщает пресс-служба воздушного командования.
По данным украинских военных, войска РФ атаковали Украину с северного и юго-восточного направлений 22 ударными дронами Shahed-136/131 и шестью крылатыми ракетами «Калибр» с кораблей в Черном море. Были уничтожены три крылатые ракеты и 16 ударных дронов, заявили в ВСУ.
Атаковали, в частности, Кривой Рог. Как заявил глава Днепропетровской обладминистрации Сергей Лысак, в городе прогремело несколько взрывов, под удар попали частное предприятие и административное здание, уничтожены цеха и оборудование. Известно о двух пострадавших — 64-летней женщине в тяжелом состоянии и 45-летнем мужчине, который получил легкие ранения.
Фото: Сергей Лысак / Telegram
В Киеве работала украинская система ПВО: по данным городской администрации, российские войска атаковали столицу ударными дронами Shahed, все они были сбиты. Пострадавших и разрушений нет. Это была уже десятая атака на Киев за месяц.
Львов атаковали беспилотники Shahed, целью которых был объект критической инфраструктуры, заявил мэр города Андрей Садовой. По предварительной информации, пострадавших нет. Взрывы также произошли в Хмельницкой и Николаевской областях.
Предыдущая атака была накануне, 18 мая. Российские войска обстреляли, в частности, Одессу, в результате один человек погиб, двое получили ранения.
Воздушные силы Вооруженных сил Украины в ночь на пятницу уничтожили 16 российских беспилотников и три крылатые ракеты, сообщает пресс-служба воздушного командования.
По данным украинских военных, войска РФ атаковали Украину с северного и юго-восточного направлений 22 ударными дронами Shahed-136/131 и шестью крылатыми ракетами «Калибр» с кораблей в Черном море. Были уничтожены три крылатые ракеты и 16 ударных дронов, заявили в ВСУ.
Атаковали, в частности, Кривой Рог. Как заявил глава Днепропетровской обладминистрации Сергей Лысак, в городе прогремело несколько взрывов, под удар попали частное предприятие и административное здание, уничтожены цеха и оборудование. Известно о двух пострадавших — 64-летней женщине в тяжелом состоянии и 45-летнем мужчине, который получил легкие ранения.
Фото: Сергей Лысак / Telegram
В Киеве работала украинская система ПВО: по данным городской администрации, российские войска атаковали столицу ударными дронами Shahed, все они были сбиты. Пострадавших и разрушений нет. Это была уже десятая атака на Киев за месяц.
Львов атаковали беспилотники Shahed, целью которых был объект критической инфраструктуры, заявил мэр города Андрей Садовой. По предварительной информации, пострадавших нет. Взрывы также произошли в Хмельницкой и Николаевской областях.
Предыдущая атака была накануне, 18 мая. Российские войска обстреляли, в частности, Одессу, в результате один человек погиб, двое получили ранения.