Десятки тысяч человек в Белграде вышли на митинг против насилия

В столице Сербии Белграде десятки тысяч человек вышли на протесты против насилия после того, как 18 человек застрелили 3 и 4 мая. Об этом сообщает Reuters.

3 мая в начальной школе «Владислав Рыбникарь» в центре Белграда семиклассник застрелил девять учеников и охранника. Днем позже в деревне Дубона в городской общине Младеновац в результате стрельбы погибли 8 человек, 13 получили ранения. Подозреваемый — 21-летний местный житель. Протестующие призывают президента Александра Вучича, министра внутренних дел Братислава Гашича и главу службы безопасности Александра Вулина уйти в отставку.

Оппозиционные партии, организовавшие протесты, утверждают, что расстрелы произошли из-за культуры насилия, пропагандирующейся через средства массовой информации. Протестующие обвиняют власти в том, что они не смогли «обуздать» СМИ. Активистка Елена Михайлович прочитала требования оппозиции перед зданием парламента. «Мы здесь, потому что хотим Сербию без насилия. Мы не можем позволить им (правительству) играть с жизнями наших детей», — заявила она.

Протестующие заблокировали два моста, установили палатки. Оппозиция призвала сторонников оставаться на улицах до тех пор, пока их требования не будут выполнены. Власти отрицают все обвинения. Премьер-министр Ана Брнабич назвала протесты политической агитацией и работой иностранных спецслужб. Вучич обвинил оппозицию в попытке использовать расстрелы для саморекламы. «Сербия сыта по горло вашими революциями», — сказал он.