В школе в центре Белграда семиклассник застрелил восемь учеников и охранника

В Сербии в начальной школе «Владислав Рыбникарь» в центре Белграда семиклассник застрелил восемь учеников и охранника. Об этом сообщает novosti.rs.

Есть раненые. Их количество не уточняется. Некоторые из них находятся в критическом состоянии, пишет novosti.rs. В настоящее время подробности инцидента неизвестны.

По данным издания, семиклассник находился под воздействием наркотиков. Сообщается, что он был примерным учеником, его родители — медицинские работники.

Сербский портал atvbl.rs сообщает, что 14-летний подросток ворвался с оружием в класс истории и начал стрелять. Стрельба длилась около пяти минут.