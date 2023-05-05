В деревне Дубона в городской общине Младеновац в Сербии произошла стрельба, погибли восемь человек, 13 получили ранения, сообщает местная газета «Вечерние новости». Семеро пострадавших находятся в критическом состоянии. Стрельба произошла 4 мая поздно вечером. Как сообщили источники издания, предполагаемый стрелок окружен полицией, но не соглашается сдаться. Глава МВД Сербии Братислав Гашич назвал случившееся терактом.

По предварительным данным, конфликт начался во дворе школы. Газета пишет, подозреваемый — 21-летний местный житель сербской общины Младеновац, входящей в округ Белград. Он поссорился с несколькими людьми, после чего пошел домой, вернулся с автоматом, застрелил полицейского и его сестру, а затем продолжил стрельбу в родной деревне.