В Краснодаре против активистки возбудили дело о «дискредитации» армии из-за возложения цветов к бюсту Тараса Шевченко

Следственный отдел по Карасунскому округа Краснодара СК РФ возбудил уголовное дело о «дискредитации» российской армии (ч. 1 ст. 280.3 УК) против активистки Алипат Султанбеговой после того, как она возложила цветы к памятнику поэта Тараса Шевченко. Об этом сама активистка рассказала в твиттере.

Фото: постановление о возбуждении уголовного дела/Алипат Султанбегова

В постановлении о возбуждении дела сказано, что Султанбегова, «находясь […] около бюста русского поэта украинского происхождения Шевченко Тараса Григорьевича, […] возложила цветы к указанному памятнику». Также активистка поставила возле него таблички с надписями «24.02.2022 года — День позора», «Прости нас Украина» и табличку с названиями украинских городов. «Армию РФ никто не дискредитировал больше, чем она сама и наша власть. Я люблю Россию больше, чем все те, кто фабриковал на меня это дело. С самого первого дня я выступила против войны. И буду продолжать это делать! НЕТ ВОЙНЕ!», — написала Султанбегова.

Фото: Алипат Султанбегова

После возбуждения уголовного дела Алипат Султанбегова уехала из России. Она рассказала, что ей очень сложно далось это решение. «Было два пути: сесть или уехать. Да, я могла стать ещё одним политзеком, но разве я этим помогу? Я люблю РФ, я преклоняюсь перед каждым политзеком и всеми адекватными. Я прошу Вас, простить мне этот отъезд», — написала девушка в твиттере.