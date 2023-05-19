В Краснодаре против активистки возбудили дело о «дискредитации» армии из-за возложения цветов к бюсту Тараса Шевченко

Следственный отдел по Карасунскому округа Краснодара СК РФ возбудил уголовное дело о «дискредитации» российской армии (ч. 1 ст. 280.3 УК) против активистки Алипат Султанбеговой после того, как она возложила цветы к памятнику поэта Тараса Шевченко. Об этом сама активистка рассказала в твиттере.
Фото: постановление о возбуждении уголовного дела/Алипат Султанбегова
В постановлении о возбуждении дела сказано, что Султанбегова, «находясь […] около бюста русского поэта украинского происхождения Шевченко Тараса Григорьевича, […] возложила цветы к указанному памятнику». Также активистка поставила возле него таблички с надписями «24.02.2022 года — День позора», «Прости нас Украина» и табличку с названиями украинских городов.
«Армию РФ никто не дискредитировал больше, чем она сама и наша власть. Я люблю Россию больше, чем все те, кто фабриковал на меня это дело. С самого первого дня я выступила против войны. И буду продолжать это делать! НЕТ ВОЙНЕ!», — написала Султанбегова.
Фото: Алипат Султанбегова
После возбуждения уголовного дела Алипат Султанбегова уехала из России. Она рассказала, что ей очень сложно далось это решение.
«Было два пути: сесть или уехать. Да, я могла стать ещё одним политзеком, но разве я этим помогу? Я люблю РФ, я преклоняюсь перед каждым политзеком и всеми адекватными. Я прошу Вас, простить мне этот отъезд», — написала девушка в твиттере.
В марте 2022 года Султанбегову арестовали на 20 суток за участие в митинге против войны в Украине по статье о «дискредитации», а затем на 10 суток за две публикации, которые якобы «дискредитируют» российскую армию и «возбуждают ненависть» к силовикам.
В феврале 2023 года активистку задержали в Краснодаре. Силовики зачитывали ей биографии Бандеры и Шевченко и включали песни «Любэ».
Следственный отдел по Карасунскому округа Краснодара СК РФ возбудил уголовное дело о «дискредитации» российской армии (ч. 1 ст. 280.3 УК) против активистки Алипат Султанбеговой после того, как она возложила цветы к памятнику поэта Тараса Шевченко. Об этом сама активистка рассказала в твиттере.
Фото: постановление о возбуждении уголовного дела/Алипат Султанбегова
В постановлении о возбуждении дела сказано, что Султанбегова, «находясь […] около бюста русского поэта украинского происхождения Шевченко Тараса Григорьевича, […] возложила цветы к указанному памятнику». Также активистка поставила возле него таблички с надписями «24.02.2022 года — День позора», «Прости нас Украина» и табличку с названиями украинских городов.
«Армию РФ никто не дискредитировал больше, чем она сама и наша власть. Я люблю Россию больше, чем все те, кто фабриковал на меня это дело. С самого первого дня я выступила против войны. И буду продолжать это делать! НЕТ ВОЙНЕ!», — написала Султанбегова.
Фото: Алипат Султанбегова
После возбуждения уголовного дела Алипат Султанбегова уехала из России. Она рассказала, что ей очень сложно далось это решение.
«Было два пути: сесть или уехать. Да, я могла стать ещё одним политзеком, но разве я этим помогу? Я люблю РФ, я преклоняюсь перед каждым политзеком и всеми адекватными. Я прошу Вас, простить мне этот отъезд», — написала девушка в твиттере.
В марте 2022 года Султанбегову арестовали на 20 суток за участие в митинге против войны в Украине по статье о «дискредитации», а затем на 10 суток за две публикации, которые якобы «дискредитируют» российскую армию и «возбуждают ненависть» к силовикам.
В феврале 2023 года активистку задержали в Краснодаре. Силовики зачитывали ей биографии Бандеры и Шевченко и включали песни «Любэ».