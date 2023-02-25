В Краснодаре задержали активистку Алипат Султанбегову. Силовики зачитывали ей биографии Бандеры и Шевченко и включали песни «Любэ»

В Краснодаре силовики задержали активистку Алипат Султанбегову и несколько часов подвергали ее психологическому давлению, после чего ее отпустили, сообщил адвокат девушки Алексей Аванесян изданию SOTA.

По словам адвоката, сотрудники полиции заявили ему, что Султанбегову задержали в рамках доследственной проверки. Он оценивает вероятность возбуждения уголовного дела на против активистки как «весьма высокую», так как в марте 2022 года она получила протокол о «дискредитации» ВС РФ за твит «Нет войне».

Сама девушка рассказала «Соте», что полковник по фамилии Локтев «задавал ей вопросы о том, почему она до сих пор не уехала из России, какой религии придерживается, и что означал плакат рядом с цветами „Прости нас, Украина“»

Помимо этого, полицейские зачитывали активистке биографии украинского лидера Степана Бандеры и украинского поэта Тараса Шевченко, а также включали российскую «патриотическую» музыку — в частности, песни «Любэ».

Активистка также отметила, что в каждом кабинете видела портреты Дзержинского, а в одном — бюст Сталина. Кроме того, у девушки изъяли телефон — его обещали отправить на экспертизу.

В марте 2022 года Султанбегову арестовали на 20 суток за участие в митинге против войны в Украине по статье о «дискредитации», а затем на 10 суток за две публикации, которые якобы «дискредитируют» российскую армию и «возбуждают ненависть» к силовикам.