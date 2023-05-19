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The Canadian Press: Канада объявила о санкциях против 70 россиян, причастных к нарушениям прав человека и поддерживающих войну

Канада объявила о новых санкциях против более 70 граждан России. Об этом пишет информагентство The Canadian Press.

«Более 70 новых санкций направлены на людей, которые поддерживают незаконные военные действия России и причастны к нарушениям прав человека», — заявил премьер-министр Джастин Трюдо на саммите G7.

Он также подтвердил, что Канада продолжит поддерживать Украину и «международный порядок, основанный на правилах».

В офисе премьер-министра уточнили, что санкции касаются «17 физических и 18 юридических лиц, связанных с российскими компаниями, которые предоставляют военные технологии ВС РФ, членов семей перечисленных лиц и представителей кремлевской элиты».

Санкции также коснутся 30 физлиц и 8 юрлиц, «причастных к продолжающимся нарушениям Россией прав человека, включая передачу и содержание украинских детей в России».

Ранее Великобритания ввела санкции против 86 российских граждан и компаний, связанных с ВПК и кражей украинского зерна.

Под санкции попали, в том числе, гендиректора концерна «Калашников» Владимир Лепин, глава Запорожской АЭС Олег Романенк, Металлургический инвестиционный банк, банк «Тинькофф» и Росбанк.

Отдельно под ограничения попали 13 членов совета директоров «Газпром нефти» и 5 членов совета директоров «Транснефти».

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Канада объявила о новых санкциях против более 70 граждан России. Об этом пишет информагентство The Canadian Press.

«Более 70 новых санкций направлены на людей, которые поддерживают незаконные военные действия России и причастны к нарушениям прав человека», — заявил премьер-министр Джастин Трюдо на саммите G7.

Он также подтвердил, что Канада продолжит поддерживать Украину и «международный порядок, основанный на правилах».

В офисе премьер-министра уточнили, что санкции касаются «17 физических и 18 юридических лиц, связанных с российскими компаниями, которые предоставляют военные технологии ВС РФ, членов семей перечисленных лиц и представителей кремлевской элиты».

Санкции также коснутся 30 физлиц и 8 юрлиц, «причастных к продолжающимся нарушениям Россией прав человека, включая передачу и содержание украинских детей в России».

Ранее Великобритания ввела санкции против 86 российских граждан и компаний, связанных с ВПК и кражей украинского зерна.

Под санкции попали, в том числе, гендиректора концерна «Калашников» Владимир Лепин, глава Запорожской АЭС Олег Романенк, Металлургический инвестиционный банк, банк «Тинькофф» и Росбанк.

Отдельно под ограничения попали 13 членов совета директоров «Газпром нефти» и 5 членов совета директоров «Транснефти».

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Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.

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