The Canadian Press: Канада объявила о санкциях против 70 россиян, причастных к нарушениям прав человека и поддерживающих войну

Канада объявила о новых санкциях против более 70 граждан России. Об этом пишет информагентство The Canadian Press.

«Более 70 новых санкций направлены на людей, которые поддерживают незаконные военные действия России и причастны к нарушениям прав человека», — заявил премьер-министр Джастин Трюдо на саммите G7.

Он также подтвердил, что Канада продолжит поддерживать Украину и «международный порядок, основанный на правилах».

В офисе премьер-министра уточнили, что санкции касаются «17 физических и 18 юридических лиц, связанных с российскими компаниями, которые предоставляют военные технологии ВС РФ, членов семей перечисленных лиц и представителей кремлевской элиты».

Санкции также коснутся 30 физлиц и 8 юрлиц, «причастных к продолжающимся нарушениям Россией прав человека, включая передачу и содержание украинских детей в России».