Великобритания ввела санкции против 86 российских граждан и компаний, связанных с ВПК и кражей украинского зерна

Великобритания объявила о новых санкциях против России, направленных против юридических и физических лиц, связанных с возможностями России вести войну. Об этом говорится на сайте МИД.

Санкции введены 86 физических и юридических лиц. Великобритания заморозила активы тех, кто связан с ключевыми потоками доходов:

компаний, связанных с кражей украинского зерна;

компаний, участвующих в поставках российских энергоносителей;

компаний, связанных с поддержкой Росатомом военных усилий Путина.

Страна также вводит санкции против председателя совета директоров «Русской медной компании» Игоря Алтушкина, гендиректора концерна «Калашников» Владимира Лепина, руководителя Запорожской АЭС Олега Романенко, первого зампреда правительства Андрея Белоусова, Дома РФ, Металлургического инвестиционного банка, банка «Тинькофф» и Росбанка.

Отдельно под ограничения попали 13 членов совета директоров «Газпром нефти» и 5 членов совета директоров «Транснефти».

Министр иностранных дел отметил, что активы России останутся замороженными до тех пор, пока страна не согласится заплатить за ущерб, нанесенный ею Украине.

Также премьер-министр Риши Сунак объявил о новых запретах на импорт российских алмазов и металлов. В санкционный список попали 9 организаций, связанных с «Росатомом».

«UMATEX, который производит композитные материалы на основе углеродного волокна для Росатома, которые могут быть использованы в военных целях, и ТРИНИТИ, чьи исследования и разработки в области лазерной физики напрямую финансируются государством», — объясняет введение санкций МИД Великобритании.