logologo
RU
EN
searchСтать другомmenuclose
ИнтервьюПолитика

Екатерина Шульман об оппозиции, Пригожине, автократии и переменах

Интервью с Кириллом Мартыновым

Екатерина Шульман — политолог, стипендиат фонда имени Роберта Боша, бывший член Совета по правам человека при президенте РФ.

Главный редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов поговорил с ней о том, кто входит в настоящую оппозицию, как происходила денацификация в Германии и кем стал Евгений Пригожин после начала войны?

pdfshareprint

Екатерина Шульман — политолог, стипендиат фонда имени Роберта Боша, бывший член Совета по правам человека при президенте РФ.

Главный редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов поговорил с ней о том, кто входит в настоящую оппозицию, как происходила денацификация в Германии и кем стал Евгений Пригожин после начала войны?

pdfshareprint
Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.

К сожалению, браузер, которым вы пользуетесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров.

Поиск...
Стать другом
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • vpnovaya