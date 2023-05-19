Сделайте меня немцем

Бундестаг собирается рассмотреть реформу натурализации, согласно которой гражданство Германии будет возможно получить на несколько лет быстрее, чем прежде, причем желающим обрести немецкий паспорт больше не придется отказываться от своего предыдущего гражданства. «Новая-Европа» рассказывает о подробностях законопроекта.

После длившихся несколько месяцев дебатов правящая коалиция в Германии, состоящая из социал-демократов (СДПГ), зелёных и свободных демократов (СвДП), согласовала основные положения законопроекта об упрощенной натурализации. Об этом 19 мая сообщили немецкие СМИ, включая Süddeutsche Zeitung, Die Welt и Tagesschau, со ссылкой на 49-страничный документ, подготовленный федеральным министром внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер из СДПГ. По информации изданий, сегодня проект будет направлен для согласования в федеральные земли Германии, а летом должен быть принят кабинетом министров. С учетом того, что правящая в Германии коалиция согласовала все основные положения законопроекта, это означает, что он будет принят в текущем виде.

Согласно законопроекту: Cрок проживания в Германии, по истечение которого мигранты могут получить гражданство, будет сокращен с восьми до пяти лет. В случае «особых достижений по интеграции», таких как хорошее знание языка, волонтерская деятельность или выдающиеся успехи в карьере, подать на гражданство станет возможно и через три года.



При получении паспорта ФРГ больше не нужно будет отказываться от других гражданств. В документе говорится, что старый юридический принцип в любом случае больше не соответствует практике, так как в течение многих лет большинство натурализаций проводилось, несмотря на наличие у кандидатов паспортов других государств.



Дети, родившиеся в Германии от родителей-иностранцев, также получат возможность быстрее стать гражданами страны. Главным условием для этого будет легальное проживание в Германии одного из родителей в течение пяти, а не восьми лет, как раньше.



Для людей старше 67 лет Нэнси Фезер предлагает оставить условие о сдаче устного экзамена по знанию немецкого языка, но отменить обязательные письменные экзамены. Это существенно упростит и ускорит получение паспортов для старшего поколения.