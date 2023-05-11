«Гринпис»: реальная площадь лесных пожаров в России в 10 раз больше официальной статистики

По данным системы космического наблюдения ИСДМ-Рослесхоз, реальная площадь российских лесных пожаров с начала года составляет 5,2 миллиона га земли, тогда как в официальную сводку попали только 0,59 миллионов га, обращает внимание «Гринпис».
Как считают эксперты организации, практически во всех случаях пожары происходят по вине людей. Причинами возгорания они называют распространение пожароопасных хозяйственных практик и «запредельное пожарное разгильдяйство населения масс». Также специалисты обращают внимание, что возгорания начинаются на фоне отсутствия финансирования, специалистов, техники и межведомственного взаимодействия в регионах.
«Гринпис», карта термоточек в Свердловской, Курганской, Омской, Новосибирской, Тюменской областях 5-10 мая 2023 года
Эксперты упоминают, что из-за изменения климата все чаще возникают «чрезвычайные природные условия», в которых экстренные меры не всегда оказывают влияние. В «Гринпис» считают, что в борьбе с пожарами поможет только системная реформа охраны лесов и других природных явлений.
Больше всего из-за майских пожаров пострадала Курганская область, где погибли 21 человек, а также были разрушены более 500 жилых домов и около 4,7 тысячи различных строений. Пожары все еще продолжаются в Хабаровском крае, Свердловской, Тюменской, Амурской и Омской области.