«Гринпис»: реальная площадь лесных пожаров в России в 10 раз больше официальной статистики

По данным системы космического наблюдения ИСДМ-Рослесхоз, реальная площадь российских лесных пожаров с начала года составляет 5,2 миллиона га земли, тогда как в официальную сводку попали только 0,59 миллионов га, обращает внимание «Гринпис».

Как считают эксперты организации, практически во всех случаях пожары происходят по вине людей. Причинами возгорания они называют распространение пожароопасных хозяйственных практик и «запредельное пожарное разгильдяйство населения масс». Также специалисты обращают внимание, что возгорания начинаются на фоне отсутствия финансирования, специалистов, техники и межведомственного взаимодействия в регионах.



