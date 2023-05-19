Евгения Ройзмана оштрафовали на 260 тысяч рублей по уголовному делу о «дискредитации» российской армии

Октябрьский районный суд Екатеринбурга оштрафовал бывшего мэра города Евгения Ройзмана на 260 тысяч рублей по уголовному делу о «дискредитации» Вооруженных сил РФ (ст. 280.3 УК). Об этом сообщает ТАСС.
Обвинение запрашивало штраф в размере 260 тысяч рублей.
Евгения Ройзмана задержали в августе 2022 года. В качестве меры пресечения ему назначили запрет определенных действий. Политику нельзя посещать общественные места, использовать любые средства связи и получать корреспонденцию. Ройзман не признал вину.
Алла Пугачева, Наина Ельцина и Николай Коляда направили характеристики на Евгения Ройзмана. Учредитель фонда «Вера» Нюта Федермессер выступила в качестве свидетеля защиты. Суд отказался приобщить их к делу.
В прошлом году политика три раза штрафовали по статье о «дискредитации» Вооруженных сил России. В конце мая 2022 года его также оштрафовали по статье о неуважении к власти. Общая сумма штрафов Ройзмана достигла 235 тысяч рублей.
В марте 2023 года политика также арестовали на 14 суток по делу о «пропаганде» экстремистской символики во «Вконтакте». Сам Ройзман заявил, что у него никогда не было страницы в этой соцсети.
Октябрьский районный суд Екатеринбурга оштрафовал бывшего мэра города Евгения Ройзмана на 260 тысяч рублей по уголовному делу о «дискредитации» Вооруженных сил РФ (ст. 280.3 УК). Об этом сообщает ТАСС.
Обвинение запрашивало штраф в размере 260 тысяч рублей.
Евгения Ройзмана задержали в августе 2022 года. В качестве меры пресечения ему назначили запрет определенных действий. Политику нельзя посещать общественные места, использовать любые средства связи и получать корреспонденцию. Ройзман не признал вину.
Алла Пугачева, Наина Ельцина и Николай Коляда направили характеристики на Евгения Ройзмана. Учредитель фонда «Вера» Нюта Федермессер выступила в качестве свидетеля защиты. Суд отказался приобщить их к делу.
В прошлом году политика три раза штрафовали по статье о «дискредитации» Вооруженных сил России. В конце мая 2022 года его также оштрафовали по статье о неуважении к власти. Общая сумма штрафов Ройзмана достигла 235 тысяч рублей.
В марте 2023 года политика также арестовали на 14 суток по делу о «пропаганде» экстремистской символики во «Вконтакте». Сам Ройзман заявил, что у него никогда не было страницы в этой соцсети.