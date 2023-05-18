Обвинение запросило для Евгения Ройзмана штраф в 260 тысяч рублей по уголовному делу о «дискредитации» армии

Гособвинение запросило для бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана штраф в 260 тысяч рублей по уголовному делу о «дискредитации» армии. Об этом сообщает «Медиазона».
Изначально сообщалось о штрафе в 280 тысяч рублей, однако в пресс-службе прокуратуры Свердловской области заявили о штрафе в размере 260 тысяч рублей, пишет It's my city.
Ранее стало известно, что Алла Пугачева направила характеристику на Евгения Ройзмана. Характеристики также составили Наина Ельцина и драматург Николай Коляда. Учредитель фонда «Вера» Нюта Федермессер выступила в качестве свидетеля защиты. Суд отказался приобщить их к делу.
Ройзман от дачи показаний отказался: «С вашего позволения не буду», — ответил он судье.
Ройзман — фигурант уголовного дела по статье о «дискредитации» Вооруженных сил РФ (ст. 280.3 УК). Его задержали в августе, в качестве меры пресечения ему назначили запрет определенных действий. Политику нельзя посещать общественные места, использовать любые средства связи и получать корреспонденцию. Ройзман не признал вину.
Дело завели из-за прямого эфира в ютубе, который прошел в июле 2022 года, когда Ройзман произнес фразы «война в Украине» и «вторжение в Украину».
В прошлом году политика три раза штрафовали по статье о «дискредитации» Вооруженных сил России. В конце мая 2022 года его также оштрафовали по статье о неуважении к власти. Общая сумма штрафов Ройзмана достигла 235 тысяч рублей.
Гособвинение запросило для бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана штраф в 260 тысяч рублей по уголовному делу о «дискредитации» армии. Об этом сообщает «Медиазона».
Изначально сообщалось о штрафе в 280 тысяч рублей, однако в пресс-службе прокуратуры Свердловской области заявили о штрафе в размере 260 тысяч рублей, пишет It's my city.
Ранее стало известно, что Алла Пугачева направила характеристику на Евгения Ройзмана. Характеристики также составили Наина Ельцина и драматург Николай Коляда. Учредитель фонда «Вера» Нюта Федермессер выступила в качестве свидетеля защиты. Суд отказался приобщить их к делу.
Ройзман от дачи показаний отказался: «С вашего позволения не буду», — ответил он судье.
Ройзман — фигурант уголовного дела по статье о «дискредитации» Вооруженных сил РФ (ст. 280.3 УК). Его задержали в августе, в качестве меры пресечения ему назначили запрет определенных действий. Политику нельзя посещать общественные места, использовать любые средства связи и получать корреспонденцию. Ройзман не признал вину.
Дело завели из-за прямого эфира в ютубе, который прошел в июле 2022 года, когда Ройзман произнес фразы «война в Украине» и «вторжение в Украину».
В прошлом году политика три раза штрафовали по статье о «дискредитации» Вооруженных сил России. В конце мая 2022 года его также оштрафовали по статье о неуважении к власти. Общая сумма штрафов Ройзмана достигла 235 тысяч рублей.