Обвинение запросило для Евгения Ройзмана штраф в 260 тысяч рублей по уголовному делу о «дискредитации» армии

Гособвинение запросило для бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана штраф в 260 тысяч рублей по уголовному делу о «дискредитации» армии. Об этом сообщает «Медиазона».

Изначально сообщалось о штрафе в 280 тысяч рублей, однако в пресс-службе прокуратуры Свердловской области заявили о штрафе в размере 260 тысяч рублей, пишет It's my city.



Ранее стало известно, что Алла Пугачева направила характеристику на Евгения Ройзмана. Характеристики также составили Наина Ельцина и драматург Николай Коляда. Учредитель фонда «Вера» Нюта Федермессер выступила в качестве свидетеля защиты. Суд отказался приобщить их к делу.

Ройзман от дачи показаний отказался: «С вашего позволения не буду», — ответил он судье.