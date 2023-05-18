Reuters: Пентагон завысил на $3 млрд стоимость отправленного Украине оружия

В Пентагоне ошиблись примерно на $3 млрд в расчете стоимости боеприпасов и ракет, отправленных в Украину, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

В финансовом отчете Пентагон использовал текущую, а не изначальную стоимость, по которой закупалось оружие. Таким образом у правительства США будет возможность отправить в Украину дополнительные пакеты помощи. О корректировках в расчетах в ближайшее время сообщат в Конгресс США.

Reuters отмечает, что изменение оценки оружия позволит президенту США Джо Байдену еще какое-то время не просить Конгресс выделить больше средств для Украины.

О последнем пакете помощи на $1,2 млрд Пентагон объявил 9 мая. В него вошли боеприпасы, 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, оборудование для интеграции западных систем ПВО, а также мероприятия по обучению, техобслуживанию и обеспечению работы техники.

Всего с начала вступления Джо Байдена в должность президента (февраль 2021 года) США направили Украине помощь на $36,4 млрд. Только $700 млн были направлены до начала вторжения.