NYT: США не разрешают украинским пилотам обучаться на европейских истребителях F-16

Несколько европейских стран готовы передать Украине свои истребители F-16 американского производства, однако США, которые должны одобрить поставку, не позволяют даже начать обучение украинских пилотов на этих самолетах. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Украины.
Западные партнеры в Европе могут лишь ознакомить военных с техническим языком и провести тактические уроки, но пробные полеты на самолетах для них недоступны, пока США не дадут согласие на это.
Как рассказал газете неназванный американский чиновник, Белый дом выступает против поставок F-16 Украине, так это слишком долго и дорого. На передачу истребителей может уйти очень большая доля и без того сокращающегося бюджета для поддержки Украины, а на развертывание истребителей потребуется не меньше нескольких месяцев, рассказал собеседник NYT.
Американские чиновники сейчас сосредоточены на поставке Киеву других вооружений до контрнаступления ВСУ. При этом представитель администрации Джо Байдена не исключил, что США в итоге выдать разрешение европейским странам на реэкспорт F-16.
16 мая Великобритания и Нидерланды объявили о создании международной коалиции по закупке современных истребителей, которые Украина запрашивает в качестве военной помощи. Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что Великобритания, Нидерланды, а также Франция вместе с Киевом будут работать над «коалицией истребителей».
В Германии не исключали поставки немецких истребителей. Кроме того, министр обороны Великобритании Бен Уоллес говорил, что британские военные начнут первую фазу обучения летчиков с Украины. Предполагается, что Великобритания обучит пилотов ВСУ британской программе пилотирования, чтобы эти навыки они смогли применить на другом типе воздушного судна.
Несколько европейских стран готовы передать Украине свои истребители F-16 американского производства, однако США, которые должны одобрить поставку, не позволяют даже начать обучение украинских пилотов на этих самолетах. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Украины.
Западные партнеры в Европе могут лишь ознакомить военных с техническим языком и провести тактические уроки, но пробные полеты на самолетах для них недоступны, пока США не дадут согласие на это.
Как рассказал газете неназванный американский чиновник, Белый дом выступает против поставок F-16 Украине, так это слишком долго и дорого. На передачу истребителей может уйти очень большая доля и без того сокращающегося бюджета для поддержки Украины, а на развертывание истребителей потребуется не меньше нескольких месяцев, рассказал собеседник NYT.
Американские чиновники сейчас сосредоточены на поставке Киеву других вооружений до контрнаступления ВСУ. При этом представитель администрации Джо Байдена не исключил, что США в итоге выдать разрешение европейским странам на реэкспорт F-16.
16 мая Великобритания и Нидерланды объявили о создании международной коалиции по закупке современных истребителей, которые Украина запрашивает в качестве военной помощи. Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что Великобритания, Нидерланды, а также Франция вместе с Киевом будут работать над «коалицией истребителей».
В Германии не исключали поставки немецких истребителей. Кроме того, министр обороны Великобритании Бен Уоллес говорил, что британские военные начнут первую фазу обучения летчиков с Украины. Предполагается, что Великобритания обучит пилотов ВСУ британской программе пилотирования, чтобы эти навыки они смогли применить на другом типе воздушного судна.