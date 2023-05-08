Пандемия ушла — полномочия остались

Постановление № 334 от 4 мая 2023 года, подписанное губернатором Ростовской области Василием Голубевым, называется «Об утверждении Положения о порядке проведения мероприятий, связанных с реквизицией имущества», и в нем подробно описан механизм изъятия собственности. Реквизировать имущество чиновники Ростовской области позволяют себе «в случаях стихийных бедствий, аварий, эпидемий, эпизоотий и при иных обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер, в целях защиты жизненно важных интересов граждан, общества и государства от возникающих в связи с этими чрезвычайными обстоятельствами угроз». Идет ли речь только о домах и земельных участках или реквизиции подлежит любое имущество, в тексте не уточняется. «Реквизированное имущество может быть предоставлено уполномоченным органом в безвозмездное пользование третьим лицам в целях осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в связи с наступлением которых было принято решение о реквизиции», — говорится в постановлении.

Согласно плану ростовских властей, в случае наступления «чрезвычайных обстоятельств» правительство области должно будет издать распоряжение о реквизиции, которое вступает в силу немедленно.

А специально уполномоченный орган может тут же приступать к «мероприятиям по реквизиции». Юрист адвокатского бюро «Казаков и партнеры» Алексей Мазуров обращает внимание на важную разницу между понятиями «изъятие в пользу государства» и «реквизиция».

«Разница в том, что при изъятии для «обычных» государственных нужд (как правило, для строительства дорог) нужны градостроительно-планировочные документы. И по их проектам проводятся общественные обсуждения. Поэтому те, у кого имущество изымают, могут узнать об этом заблаговременно. Реквизиция предполагает отсутствие гласности, ситуативность и внезапность: совсем недавно ничто не предвещало изъятия, а сегодня ее [собственность] изымают, и почему-то не у соседа», — говорится в пояснительных комментариях Мазурова к аналогичному постановлению, которое в октябре прошлого года выпустило правительство Ярославской области. Он отмечает, что первым регионом, где постановление о реквизиции было принято сразу после объявления Путиным 19 октября 2022 года военного положения в так называемой «ЛДНР» и режима повышенной готовности в некоторых федеральных округах РФ, стала далекая от границы Ярославская область. Из текста постановлений в обоих регионах понятно, что собственники имущества могут и не знать о том, что оно подлежит реквизиции: распоряжение вступает в силу в момент подписания, а опубликовать его на портале раскрытия правовой информации пресс-служба правительства Ростовской области может, например, в течение трех дней.

«Ожидается, что будет примерно так: втайне от собственника недвижимость ее решили реквизировать, собственнику послали решение о реквизиции по почте, оно через день-два вернется в почтовое отделение «в связи с неудачной попыткой вручения»

(как постоянно происходит с доставкой других извещений). Собственник об этом не узнает, но недвижимость уже будет считаться у него реквизированной, она ему уже не будет принадлежать.

Леонид Абгаджава. Фото: Центр правовой помощи

Узнает он об этом, когда к «его» недвижимости придут вооруженные люди в форме и «вежливо» попросят покинуть реквизированную недвижимость, или когда, откуда-то вернувшись, он обнаружит бывшую свою недвижимость с выломанными дверями и занятой посторонними людьми (вероятно, тоже вооруженными и в форме)», — так описывает возможное развитие ситуации юрист.

Сколько заплатить собственнику за утраченное или поврежденное имущество, также будут решать власти, а не он сам или суд. Адвокат Леонид Абгаджава сомневается в законности постановления, которое приняло правительство Ростовской области. Юрист говорит, что во время пандемии региональные органы власти получили широкие и нечетко очерченные полномочия для борьбы с «чрезвычайной ситуацией и устранения ее последствий». Пандемия прошла, а сомнительная с точки зрения Конституции РФ возможность ограничивать права граждан, не дожидаясь принятия соответствующих федеральных законов, осталась.