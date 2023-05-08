Пандемия ушла — полномочия остались

Постановление № 334 от 4 мая 2023 года, подписанное губернатором Ростовской области Василием Голубевым, называется «Об утверждении Положения о порядке проведения мероприятий, связанных с реквизицией имущества», и в нем подробно описан механизм изъятия собственности.
Реквизировать имущество чиновники Ростовской области позволяют себе «в случаях стихийных бедствий, аварий, эпидемий, эпизоотий и при иных обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер, в целях защиты жизненно важных интересов граждан, общества и государства от возникающих в связи с этими чрезвычайными обстоятельствами угроз».
Идет ли речь только о домах и земельных участках или реквизиции подлежит любое имущество, в тексте не уточняется.
«Реквизированное имущество может быть предоставлено уполномоченным органом в безвозмездное пользование третьим лицам в целях осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в связи с наступлением которых было принято решение о реквизиции», — говорится в постановлении.
Согласно плану ростовских властей, в случае наступления «чрезвычайных обстоятельств» правительство области должно будет издать распоряжение о реквизиции, которое вступает в силу немедленно.
А специально уполномоченный орган может тут же приступать к «мероприятиям по реквизиции».
Юрист адвокатского бюро «Казаков и партнеры» Алексей Мазуров обращает внимание на важную разницу между понятиями «изъятие в пользу государства» и «реквизиция».
Алексей Мазуров. Фото: «Казаков и партнеры»
«Разница в том, что при изъятии для «обычных» государственных нужд (как правило, для строительства дорог) нужны градостроительно-планировочные документы. И по их проектам проводятся общественные обсуждения. Поэтому те, у кого имущество изымают, могут узнать об этом заблаговременно. Реквизиция предполагает отсутствие гласности, ситуативность и внезапность: совсем недавно ничто не предвещало изъятия, а сегодня ее [собственность] изымают, и почему-то не у соседа», — говорится в пояснительных комментариях Мазурова к аналогичному постановлению, которое в октябре прошлого года выпустило правительство Ярославской области.
Он отмечает, что первым регионом, где постановление о реквизиции было принято сразу после объявления Путиным 19 октября 2022 года военного положения в так называемой «ЛДНР» и режима повышенной готовности в некоторых федеральных округах РФ, стала далекая от границы Ярославская область.
Из текста постановлений в обоих регионах понятно, что собственники имущества могут и не знать о том, что оно подлежит реквизиции: распоряжение вступает в силу в момент подписания, а опубликовать его на портале раскрытия правовой информации пресс-служба правительства Ростовской области может, например, в течение трех дней.
«Ожидается, что будет примерно так: втайне от собственника недвижимость ее решили реквизировать, собственнику послали решение о реквизиции по почте, оно через день-два вернется в почтовое отделение «в связи с неудачной попыткой вручения»
(как постоянно происходит с доставкой других извещений). Собственник об этом не узнает, но недвижимость уже будет считаться у него реквизированной, она ему уже не будет принадлежать.
Леонид Абгаджава. Фото: Центр правовой помощи
Узнает он об этом, когда к «его» недвижимости придут вооруженные люди в форме и «вежливо» попросят покинуть реквизированную недвижимость, или когда, откуда-то вернувшись, он обнаружит бывшую свою недвижимость с выломанными дверями и занятой посторонними людьми (вероятно, тоже вооруженными и в форме)», — так описывает возможное развитие ситуации юрист.
Сколько заплатить собственнику за утраченное или поврежденное имущество, также будут решать власти, а не он сам или суд.
Адвокат Леонид Абгаджава сомневается в законности постановления, которое приняло правительство Ростовской области. Юрист говорит, что во время пандемии региональные органы власти получили широкие и нечетко очерченные полномочия для борьбы с «чрезвычайной ситуацией и устранения ее последствий». Пандемия прошла, а сомнительная с точки зрения Конституции РФ возможность ограничивать права граждан, не дожидаясь принятия соответствующих федеральных законов, осталась.
«Постановление правительства Ростовской области формулирует и описывает процедуру реквизиции собственности. Создание подобного нормативно-правового акта прямо свидетельствует о намерении органов исполнительной власти Ростовской области использовать подобные полномочия и реквизировать собственность граждан и юридических лиц на территории субъекта. Иначе создание подобного документа просто не имеет смысла, — считает Абгаджава. — Положения федерального закона, а теперь и данного подзаконного акта субъекта РФ вызывают обоснованные сомнения в соответствии Конституции РФ, поскольку Конституция устанавливает, что осуществление ограничения прав граждан возможно лишь на основании федерального закона. В данном случае ограничение прав фактически установлено региональным органом исполнительной власти. Однако при последовательном устранении Конституционного суда от вмешательства в подобные вопросы не следует ожидать того, что он вмешается сейчас».
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