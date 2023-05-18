Китай включил Владивосток в список транзитных портов для внутренней торговли

Провинции Цзилинь и Хэйлунцзян отправляют свои товары на юг Китая через порты Ляонин, расстояние до которых по земле около одной тысячи километров.

Использование Владивостока в качестве внутреннего порта позволит улучшить логистику товаров из этих северных провинций, отмечают в представительстве российского МИД: товары можно будет вывозить через Суйфэньхэ или Хунчунь во Владивосток (до которого около 200 км) и далее морем в южные регионы КНР.

Эксперты VPost отмечают, что пока непонятно, справится ли Владивосток с новым грузопотоком. При этом, как пишет издание, для Китая возможность сократить сухопутную часть логистического маршрута с севера-востока на юг в пять раз очень важна.