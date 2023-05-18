Китай включил Владивосток в список транзитных портов для внутренней торговли

Главное таможенное управление Китая утвердило Владивосток транзитным портом для внутренней торговли с 1 июня, сообщает представительство МИД России во Владивостоке.
Провинции Цзилинь и Хэйлунцзян отправляют свои товары на юг Китая через порты Ляонин, расстояние до которых по земле около одной тысячи километров.
Порт Владивосток. Фото: Wikimedia Commons
Использование Владивостока в качестве внутреннего порта позволит улучшить логистику товаров из этих северных провинций, отмечают в представительстве российского МИД: товары можно будет вывозить через Суйфэньхэ или Хунчунь во Владивосток (до которого около 200 км) и далее морем в южные регионы КНР.
Эксперты VPost отмечают, что пока непонятно, справится ли Владивосток с новым грузопотоком. При этом, как пишет издание, для Китая возможность сократить сухопутную часть логистического маршрута с севера-востока на юг в пять раз очень важна.
В ходе 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, состоявшейся 26 апреля, Китай поддержал резолюцию о сотрудничестве с Советом Европы, в которой упоминается агрессия РФ против Украины. Власти РФ считают Армению, Турцию, Индию, Китай и Казахстан «дружественными» странами. Ранее Китай воздерживался от голосования по резолюциям ООН, касающихся войны России в Украине.
Главное таможенное управление Китая утвердило Владивосток транзитным портом для внутренней торговли с 1 июня, сообщает представительство МИД России во Владивостоке.
Провинции Цзилинь и Хэйлунцзян отправляют свои товары на юг Китая через порты Ляонин, расстояние до которых по земле около одной тысячи километров.
Порт Владивосток. Фото: Wikimedia Commons
Использование Владивостока в качестве внутреннего порта позволит улучшить логистику товаров из этих северных провинций, отмечают в представительстве российского МИД: товары можно будет вывозить через Суйфэньхэ или Хунчунь во Владивосток (до которого около 200 км) и далее морем в южные регионы КНР.
Эксперты VPost отмечают, что пока непонятно, справится ли Владивосток с новым грузопотоком. При этом, как пишет издание, для Китая возможность сократить сухопутную часть логистического маршрута с севера-востока на юг в пять раз очень важна.
В ходе 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, состоявшейся 26 апреля, Китай поддержал резолюцию о сотрудничестве с Советом Европы, в которой упоминается агрессия РФ против Украины. Власти РФ считают Армению, Турцию, Индию, Китай и Казахстан «дружественными» странами. Ранее Китай воздерживался от голосования по резолюциям ООН, касающихся войны России в Украине.