Китай, Армения и Казахстан поддержали резолюцию ООН о сотрудничестве с Советом Европы. В ней упоминается агрессия РФ против Украины

В ходе 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, состоявшейся 26 апреля, Китай поддержал резолюцию о сотрудничестве с Советом Европы, в которой упоминается агрессия РФ против Украины. Текст документа опубликован на официальном сайте ООН.

В проекте резолюции «Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Советом Европы» указана следующая формулировка:

Воздержались от голосования 18 государств — в том числе, Таджикистан, Узбекистан и Кыргызстан.

Против резолюции выступили пять государств: Россия, Беларусь, Сирия, Никарагуа и Северная Корея.

«учитывая, что беспрецедентные вызовы, стоящие сегодня перед Европой после агрессии РФ против Украины, а до этого против Грузии,

и прекращения членства России в Совете Европы, требуют укрепления сотрудничества между ООН и Советом Европы, в особенности для того, чтобы оперативно восстановить и поддерживать мир и безопасность на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и политической независимости любого государства, обеспечивать соблюдение прав человека и норм международного гуманитарного права во время военных действий, возмещать ущерб, нанесенный жертвам, и привлекать к ответственности всех тех, кто виновен в нарушении норм международного права».

В феврале Казахстан воздержался от голосования в ООН за вывод войск России с украинских территорий, а в декабре проголосовал против резолюции с требованием вывести войска. Власти страны официально не осудили вторжение РФ в Украину, однако заявили, что уважает территориальную целостность Украины.

Власти РФ считают Армению, Турцию, Индию, Китай и Казахстан «дружественными» странами. Ранее Китай воздерживался от голосования по резолюциям ООН, касающихся войны России в Украине.