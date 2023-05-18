«Агентство» и «Можем объяснить» выяснили имена еще пяти летчиков, погибших в Брянской области 13 мая

Телеграм-каналы «Агентство» и «Можем объяснить» смогли выяснить имена всех девяти летчиков, погибших в Брянской области 13 мая в результате падения двух вертолетов и двух самолетов.

При крушении Су-34 погиб капитан Михаил Чупраков. Сайт Russian-torturers.com утверждает, что он «принимал непосредственное участие в открытом военном вторжении в Украину» и наносил удары по гражданским объектам на территории Харьковской области.



«Агентство» со ссылкой на пост в соцсетях пишет, что летчики Сергей Игнатов и Виктор Хожайнов вместе с Максимом Савченко и Андреем Подвигиным совершали боевой вылет на вертолете отряда радиоэлектронной борьбы Ми-8. Все четверо погибли во время крушения летательного аппарата.

Хожайнов родом из Воронежа, там у него осталась жена Ева. Согласно информации из слитых баз данных, которая есть в распоряжении «Агентства», мужчина до войны служил в Военном учебно-научном центре (ВУНЦ) Военно-воздушных сил России.

27-летний Игнатов — уроженец Пензы, до войны он служил в филиале ВУНЦ ВВС в Сызрани.

Подвигин родом из города Остров в Псковской области. В апреле ему исполнилось 25 лет.

Про гибель 33-летнего Савченко уже было известно ранее. «Можем объяснить» называет его ветераном боевых действий в Сирии.