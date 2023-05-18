«Агентство» и «Можем объяснить» выяснили имена еще пяти летчиков, погибших в Брянской области 13 мая

Телеграм-каналы «Агентство» и «Можем объяснить» смогли выяснить имена всех девяти летчиков, погибших в Брянской области 13 мая в результате падения двух вертолетов и двух самолетов.
Фото: Михаил Чупраков, Виктор Хожайнов и Сергей Игнатов/«Агентство»
При крушении Су-34 погиб капитан Михаил Чупраков. Сайт Russian-torturers.com утверждает, что он «принимал непосредственное участие в открытом военном вторжении в Украину» и наносил удары по гражданским объектам на территории Харьковской области.
«Агентство» со ссылкой на пост в соцсетях пишет, что летчики Сергей Игнатов и Виктор Хожайнов вместе с Максимом Савченко и Андреем Подвигиным совершали боевой вылет на вертолете отряда радиоэлектронной борьбы Ми-8. Все четверо погибли во время крушения летательного аппарата.
Хожайнов родом из Воронежа, там у него осталась жена Ева. Согласно информации из слитых баз данных, которая есть в распоряжении «Агентства», мужчина до войны служил в Военном учебно-научном центре (ВУНЦ) Военно-воздушных сил России.
27-летний Игнатов — уроженец Пензы, до войны он служил в филиале ВУНЦ ВВС в Сызрани.
Подвигин родом из города Остров в Псковской области. В апреле ему исполнилось 25 лет.
Про гибель 33-летнего Савченко уже было известно ранее. «Можем объяснить» называет его ветераном боевых действий в Сирии.
Фотографии 8 погибших летчиков/«Можем объяснить»
«Можем объяснить» также утверждает, что смог установить личность еще одного погибшего — Дениса Якимова из Псковской области.
«Его фото оказалось среди других снимков погибших, установленных в военной части аэродрома в Веретье. Он служил в 15-й бригаде армейской авиации в/ч 44440. Специальность — оператор комплекса радиоэлектронной борьбы», — пишет телеграм-канал.
Также при крушении одного из Ми-8 погиб 34-летний Сергей Таран из Уфы. По данным СМИ, он в 2011 году Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков, а затем служил на 378-й авиационной базе в 6-м вертолетном полку.
Утром в субботу 13 мая в Брянской области разбились минимум четыре российских военных летательных аппарата: два вертолета Ми-8, истребитель-бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35.
Ранее уже стали известны имена четверых погибших летчиков — Дмитрия Осипова, Сергея Чигилейчика, Глеба Полякова и Максима Савченко.
Телеграм-каналы «Агентство» и «Можем объяснить» смогли выяснить имена всех девяти летчиков, погибших в Брянской области 13 мая в результате падения двух вертолетов и двух самолетов.
Фото: Михаил Чупраков, Виктор Хожайнов и Сергей Игнатов/«Агентство»
При крушении Су-34 погиб капитан Михаил Чупраков. Сайт Russian-torturers.com утверждает, что он «принимал непосредственное участие в открытом военном вторжении в Украину» и наносил удары по гражданским объектам на территории Харьковской области.
«Агентство» со ссылкой на пост в соцсетях пишет, что летчики Сергей Игнатов и Виктор Хожайнов вместе с Максимом Савченко и Андреем Подвигиным совершали боевой вылет на вертолете отряда радиоэлектронной борьбы Ми-8. Все четверо погибли во время крушения летательного аппарата.
Хожайнов родом из Воронежа, там у него осталась жена Ева. Согласно информации из слитых баз данных, которая есть в распоряжении «Агентства», мужчина до войны служил в Военном учебно-научном центре (ВУНЦ) Военно-воздушных сил России.
27-летний Игнатов — уроженец Пензы, до войны он служил в филиале ВУНЦ ВВС в Сызрани.
Подвигин родом из города Остров в Псковской области. В апреле ему исполнилось 25 лет.
Про гибель 33-летнего Савченко уже было известно ранее. «Можем объяснить» называет его ветераном боевых действий в Сирии.
Фотографии 8 погибших летчиков/«Можем объяснить»
«Можем объяснить» также утверждает, что смог установить личность еще одного погибшего — Дениса Якимова из Псковской области.
«Его фото оказалось среди других снимков погибших, установленных в военной части аэродрома в Веретье. Он служил в 15-й бригаде армейской авиации в/ч 44440. Специальность — оператор комплекса радиоэлектронной борьбы», — пишет телеграм-канал.
Также при крушении одного из Ми-8 погиб 34-летний Сергей Таран из Уфы. По данным СМИ, он в 2011 году Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков, а затем служил на 378-й авиационной базе в 6-м вертолетном полку.
Утром в субботу 13 мая в Брянской области разбились минимум четыре российских военных летательных аппарата: два вертолета Ми-8, истребитель-бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35.
Ранее уже стали известны имена четверых погибших летчиков — Дмитрия Осипова, Сергея Чигилейчика, Глеба Полякова и Максима Савченко.