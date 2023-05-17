Стали известны имена еще трех летчиков, погибших в Брянской области 13 мая — их зовут Сергей Чигилейчик, Глеб Поляков и Максим Савченко. На это обратил внимание телеграм-канал ASTRA.

На странице одной из школ Вязьмы в Смоленской области во «ВКонтакте» 15 мая рассказали, что состоялась траурная линейка в честь 24-летнего Сергея Чигилейчика, погибшего 13 мая на войне в Украине. Он закончил эту школу в 2017 году. Телеграм-канал OSINT Georgia называет погибшего членом экипажа потерпевшего крушение вертолета «Ми-8». По данным OSINT-исследователей, другой погибший член экипажа «Ми-8» — 26-летний уроженец Вязьмы Дмитрий Осипов. Средняя школа №10 города Вязьмы во вторник опубликовала пост о том, что Осипов, выпускник 2015 года, погиб 13 мая в ходе боевых действий.

«Брянская улица» сообщает, что еще одного погибшего пилота звали Глеб Поляков. По информации OSINT Georgia, он был членом экипажа истребителя «Су-35». Информацию о нем опубликовали на странице «Гарнизон Бесовец» во «ВКонтакте».

15 мая администрация Стародубского округа Брянской области попросила помощи местных жителей в поиске тела одного из пилотов разбившегося 13 мая самолета. Предварительно, в результате крушения воздушных судов в Брянской области 13 мая погибли девять пилотов. Смерть одного из них также подтвердила жена погибшего члена экипажа вертолета Ми-8 Олеся Савченко.