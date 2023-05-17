В Калужской области упал беспилотник

В лесополосе возле села Тарутино в Калужской области нашли обломки беспилотника, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Как отметил представитель экстренных служб, боеприпасов на дроне не было. По данным телеграм-канала SHOT, обломки беспилотника самолетного типа обнаружили у трассы А108. На месте падения образовалась воронка. Как рассказали очевидцы, было слышно два взрыва, а сам дрон был сбит ПВО.
Ранее о падении дрона сообщил телеграм-канал Baza. По предварительным данным беспилотник упал вечером 16 мая. Пострадавших нет. По данным Mash, взрыв был слышен в Обнинске, Курилово, Жукове, Воротынске и Калуге.
Также СМИ сообщили, что около полуночи другой дрон атаковал погранпункт «Шебекино» в Белгородской области. В результате, загорелось административное здание КПП.
В начале мая в Минобороны РФ сообщили, что в Джанкойском районе аннексированного Крыма упал военный вертолет Ми-28. Оба пилота погибли. По данным ведомства, крушение произошло «при выполнении планового учебно-тренировочного полета».
Калужская область граничит с Московской, ранее сбитые беспилотники находили в Подмосковье. В ночь 3 мая Кремль был атакован беспилотниками, после чего в Москве ввели запрет на запуск дронов.
В лесополосе возле села Тарутино в Калужской области нашли обломки беспилотника, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Как отметил представитель экстренных служб, боеприпасов на дроне не было. По данным телеграм-канала SHOT, обломки беспилотника самолетного типа обнаружили у трассы А108. На месте падения образовалась воронка. Как рассказали очевидцы, было слышно два взрыва, а сам дрон был сбит ПВО.
Ранее о падении дрона сообщил телеграм-канал Baza. По предварительным данным беспилотник упал вечером 16 мая. Пострадавших нет. По данным Mash, взрыв был слышен в Обнинске, Курилово, Жукове, Воротынске и Калуге.
Также СМИ сообщили, что около полуночи другой дрон атаковал погранпункт «Шебекино» в Белгородской области. В результате, загорелось административное здание КПП.
В начале мая в Минобороны РФ сообщили, что в Джанкойском районе аннексированного Крыма упал военный вертолет Ми-28. Оба пилота погибли. По данным ведомства, крушение произошло «при выполнении планового учебно-тренировочного полета».
Калужская область граничит с Московской, ранее сбитые беспилотники находили в Подмосковье. В ночь 3 мая Кремль был атакован беспилотниками, после чего в Москве ввели запрет на запуск дронов.