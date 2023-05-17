В Калужской области упал беспилотник

В лесополосе возле села Тарутино в Калужской области нашли обломки беспилотника, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Как отметил представитель экстренных служб, боеприпасов на дроне не было. По данным телеграм-канала SHOT, обломки беспилотника самолетного типа обнаружили у трассы А108. На месте падения образовалась воронка. Как рассказали очевидцы, было слышно два взрыва, а сам дрон был сбит ПВО.

Ранее о падении дрона сообщил телеграм-канал Baza. По предварительным данным беспилотник упал вечером 16 мая. Пострадавших нет. По данным Mash, взрыв был слышен в Обнинске, Курилово, Жукове, Воротынске и Калуге.