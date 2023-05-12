Минобороны РФ: в Крыму упал военный вертолет Ми-28, оба летчика погибли

В Джанкойском районе аннексированного Крыма упал военный вертолет Ми-28, оба летчика погибли. Об этом сообщают ТАСС и РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Ведомство утверждает, что крушение произошло «при выполнении планового учебно-тренировочного полета».

«Полет выполнялся без боекомплекта, на земле разрушений нет. Предварительная причина крушения — отказ техники», — сказано в сообщении.

Местные телеграм-каналы опубликовали фото, предположительно, последствий падения вертолета. По информации канала «Типичный Джанкой», вертолет упал в селе Светлое. Официальных подтверждений этого нет.

Также губернатор Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на западе полуострова российские силы ПВО сбили украинский беспилотник. Он уточнил, что пострадавших и разрушений нет.

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