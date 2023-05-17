The Insider: российские оборонные компании, не попавшие под санкции, импортируют товары из стран ЕС для войны в Украине

Российские оборонные компании, не попавшие под санкции Евросоюза и США, импортируют товары для войны в Украине из Германии, Франции, Швейцарии, Венгрии, Словакии, Италии, Эстонии, Литвы, Австрии и Польши. Об этом говорится в новом расследовании The Insider.

Среди таких закупок — станки для ракет, берцы и бронежилеты для солдат, микросхемы для ГЛОНАСС, взрыватели для зенитно-ракетных комплексов и систем залпового огня, приборы ночного видения, надувные танки и двигатели для военных кораблей.

В число организаций, занимающихся импортом для военных нужд РФ — разработчик современных станков ООО «Стан», входящий в госкорпорацию «Ростех», подрядчик «Роскосмоса» АО «Информационные спутниковые системы» («ИСС») и оружейная компания «Курганприбор».

Несмотря на то что «Ростех» находится под санкциями, немецкая компания Vansped Logistics (от имени Reißaus & Baumberg Maschinenbau GmbH) поставляла «Стану» технологическое оборудование для литейного производства в июле 2022 года.