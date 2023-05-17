The Insider: российские оборонные компании, не попавшие под санкции, импортируют товары из стран ЕС для войны в Украине

Российские оборонные компании, не попавшие под санкции Евросоюза и США, импортируют товары для войны в Украине из Германии, Франции, Швейцарии, Венгрии, Словакии, Италии, Эстонии, Литвы, Австрии и Польши. Об этом говорится в новом расследовании The Insider.
Среди таких закупок — станки для ракет, берцы и бронежилеты для солдат, микросхемы для ГЛОНАСС, взрыватели для зенитно-ракетных комплексов и систем залпового огня, приборы ночного видения, надувные танки и двигатели для военных кораблей.
В число организаций, занимающихся импортом для военных нужд РФ — разработчик современных станков ООО «Стан», входящий в госкорпорацию «Ростех», подрядчик «Роскосмоса» АО «Информационные спутниковые системы» («ИСС») и оружейная компания «Курганприбор».
Несмотря на то что «Ростех» находится под санкциями, немецкая компания Vansped Logistics (от имени Reißaus & Baumberg Maschinenbau GmbH) поставляла «Стану» технологическое оборудование для литейного производства в июле 2022 года.
Всего «Стан» заключило 125 контрактов на общую сумму более 14 млрд рублей, среди его контрагентов — единственный в России разработчик и производитель танков «Уралвагонзавод», ПАО «ОДК-Кузнецов», выпускающий двигатели для стратегических ракетоносцев Ту-160М, и главный центр производства неатомных подводных лодок АО «Адмиралтейские верфи».
«ИСС», в свою очередь, находится только под санкциями США, поэтому может свободно импортировать из Европы переключатели для микросхем бортовых систем управления ракет. Она импортирует товары у французской компании Radiall S.A.
Также европейские товары закупают поставщики Минобороны «Донобувь» и «Компания „Фарадей“». В частности, фирма «Донобувь» выпускает берцы с ярлычком, на который нанесена буква Z. Как выяснил The Insider, она поставляет из Германии обувной клей и кожу, а подошвы импортирует из Италии.
На прошлой неделе Financial Times со ссылкой на открытые данные сообщило, что товары на сумму более миллиарда долларов, отправленные в 2022 году из ЕС в Армению, Казахстан и Кыргызстан, «исчезли» во время транзита через Россию.
После начала полномасштабной войны в Украине торговля ЕС с Арменией, Казахстаном и Кыргызстаном «выросла до беспрецедентного уровня». При этом половина товаров двойного назначения не доходит до этих стран и оседает в России.
В начале мая FT рассказывало, что российская сеть ФСБ тайно приобрела за рубежом военные товары и технологии на сумму свыше 15 миллионов долларов. При этом закупки стоимостью около 13,4 миллионов долларов были совершены до введения санкций в апреле 2022 года.
Российские оборонные компании, не попавшие под санкции Евросоюза и США, импортируют товары для войны в Украине из Германии, Франции, Швейцарии, Венгрии, Словакии, Италии, Эстонии, Литвы, Австрии и Польши. Об этом говорится в новом расследовании The Insider.
Среди таких закупок — станки для ракет, берцы и бронежилеты для солдат, микросхемы для ГЛОНАСС, взрыватели для зенитно-ракетных комплексов и систем залпового огня, приборы ночного видения, надувные танки и двигатели для военных кораблей.
В число организаций, занимающихся импортом для военных нужд РФ — разработчик современных станков ООО «Стан», входящий в госкорпорацию «Ростех», подрядчик «Роскосмоса» АО «Информационные спутниковые системы» («ИСС») и оружейная компания «Курганприбор».
Несмотря на то что «Ростех» находится под санкциями, немецкая компания Vansped Logistics (от имени Reißaus & Baumberg Maschinenbau GmbH) поставляла «Стану» технологическое оборудование для литейного производства в июле 2022 года.
Всего «Стан» заключило 125 контрактов на общую сумму более 14 млрд рублей, среди его контрагентов — единственный в России разработчик и производитель танков «Уралвагонзавод», ПАО «ОДК-Кузнецов», выпускающий двигатели для стратегических ракетоносцев Ту-160М, и главный центр производства неатомных подводных лодок АО «Адмиралтейские верфи».
«ИСС», в свою очередь, находится только под санкциями США, поэтому может свободно импортировать из Европы переключатели для микросхем бортовых систем управления ракет. Она импортирует товары у французской компании Radiall S.A.
Также европейские товары закупают поставщики Минобороны «Донобувь» и «Компания „Фарадей“». В частности, фирма «Донобувь» выпускает берцы с ярлычком, на который нанесена буква Z. Как выяснил The Insider, она поставляет из Германии обувной клей и кожу, а подошвы импортирует из Италии.
На прошлой неделе Financial Times со ссылкой на открытые данные сообщило, что товары на сумму более миллиарда долларов, отправленные в 2022 году из ЕС в Армению, Казахстан и Кыргызстан, «исчезли» во время транзита через Россию.
После начала полномасштабной войны в Украине торговля ЕС с Арменией, Казахстаном и Кыргызстаном «выросла до беспрецедентного уровня». При этом половина товаров двойного назначения не доходит до этих стран и оседает в России.
В начале мая FT рассказывало, что российская сеть ФСБ тайно приобрела за рубежом военные товары и технологии на сумму свыше 15 миллионов долларов. При этом закупки стоимостью около 13,4 миллионов долларов были совершены до введения санкций в апреле 2022 года.