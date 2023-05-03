FT: российская сеть ФСБ приобрела товары для войны в Украине более чем на $15 млн

Российская сеть ФСБ с начала полномасштабной войны в Украине тайно приобрела военные товары и технологии на сумму свыше 15 миллионов долларов (закупки стоимостью около 13,4 миллионов долларов были совершены до введения санкций в апреле 2022 года). Об этом говорится в расследовании Financial Times.

Российская шпионская сеть под названием «Серния», созданная для закупки товаров от микрочипов до боеприпасов, сумела получить товары из Германии и Финляндии, несмотря на санкции США, введенные в марте 2022 года. Ранее Минюст США обвинил «Сернию» в работе над «секретной и особо секретной закупочной деятельностью» от имени ФСБ, в том числе для российского Управления научно-технической разведки, известного как «Управление Т». Среди других клиентов сети — Служба внешней разведки (СВР) Кремля, государственный оборонный конгломерат «Ростех», Минобороны РФ и госкомпания Росатом, выяснили правоохранительные органы США. Журналисты FT обнаружили, что российская компания, контролируемая тем же лицом, которое контролирует сетевую структуру «Серния», описанную США как «занимающаяся деятельностью по распространению по указанию российских спецслужб», продолжает покупать товары у компаний внутри ЕС. Торговый дом «Трейдтулс», зарегистрированный по адресу в промзоне на севере Москвы,

с начала полномасштабной войны в Украине приобрел товары на 900 тысяч долларов, включая микрочипы и предметы для промышленного производства,

говорится в расследовании. «Трейдтулс» зарегистрирована по тому же адресу, что и «Робин Трейд», и «Серния». Они принадлежат одному человеку — гражданину России Алексею Зибирову.



Один из западных чиновников, ознакомившийся с расследованием FT, подтвердил, что Зибиров, который не был назван по имени и не был обвинен властями США, считается лицом, «представляющим интерес» в связи с его связями с ФСБ. По данным коммерческих таможенных записей, подтвержденных информацией об импорте, которыми поделился с FT профессор финансов из бизнес-школы IE в Мадриде Максим Миронов, показывают, что

«Робин Трейд» импортировала в Россию товары на сумму свыше 12,2 миллионов евро (около 13,4 миллионов долларов) до апреля 2022 года.

После этого, когда начали действовать санкции, доходы компании упали на 90%.



После этого «Трейдтулс» начала импортировать товары из Германии. Согласно таможенным документам, с которыми ознакомились FT, к концу 2022 года компания ввезла из Германии в Россию 22 тонны оборудования с заявленной стоимостью 554 тысяч долларов. В то же время «Трейдтулс» закупила платы интегральных схем на сумму 253 тысяч долларов в Сингапуре у небольшой компании. Эти изделия были произведены американскими полупроводниковыми группами Analog Devices, Texas Instruments и Altera, а также немецкой компанией IC-Haus. Все эти компании прекратили экспорт в Россию, что увеличило потребность российских государственных и военных структур в поставках передовой электроники из третьих стран.