FT: товары двойного назначения из ЕС на сумму $1 млрд «исчезли» при транзите через Россию

Товары на сумму более миллиарда долларов, отправленные в 2022 году из ЕС в Армению, Казахстан и Кыргызстан, «исчезли» во время транзита через Россию. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на открытые данные.

Согласно открытым данным, после начала войны в Украине торговля ЕС с Арменией, Казахстаном и Кыргызстаном «выросла до беспрецедентного уровня». При этом половина товаров двойного назначения не доходит до этих стран и оседает в России.

«Эти товары, которые, по мнению ЕС, могут быть использованы в военных или разведывательных службах и подлежат экспортному контролю, могли ввозиться в Россию напрямую из ЕС под предлогом того, что они находились только транзитом», — говорится в публикации FT.

Журналисты утверждают, что России удалось обойти санкции, указав фальшивые пункты назначения в таможенных декларациях ЕС. Таким образом РФ сохранила доступ к таким товарам как компоненты самолетов, оптическое оборудование и газовые турбины.

«Куда еще они могли пойти? Почему этим странам вдруг понадобились эти товары в это время? Кому в регионе больше всего нужны эти товары? Очевидно, России», — утверждает Эрки Кодар, министр по санкциям Эстонии.

В публикации говорится, что непропорционально большая часть фантомного экспорта идет в Россию из стран Балтии.