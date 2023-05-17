Суд в Петербурге оштрафовал Малый драматический театр на 15 тысяч рублей по делу о нарушении санитарных норм

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал «Академический Малый драматический театр — Театр Европы» на 15 тысяч рублей. Об этом сообщила корреспондентка «Новой-Европа» из зала суда.
Театр признали виновным в невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, нарушении санитарных правил и гигиенических нормативов (ч. 1 ст. 6.3 КоАП).
Представитель Роспотребнадзора заявила, что в театре выявили много нарушений, которые свидетельствуют «о значительной угрозе жизни и здоровью людей». Она также сказала, что запрет на временное приостановление деятельности театром был исполнен в полном объеме.
Сторона театра сообщила, что не согласна с обвинениями, так как часть нарушений отсутствовала, а другие уже были устранены.
Малый драматический театр должен вновь открыться уже сегодня.
22 апреля театр объявил о переносе двух спектаклей «Коварство и любовь», в которых задействован актер Данила Козловский. До этого экс-сотрудник полиции Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с требованием проверить актера по статье о «дискредитации» ВС РФ.
6 мая Малый драматический театр опечатали из-за временного запрета вести деятельность после проверки Роспотребнадзора. Ведомство «зафиксировало многочисленные санитарно-эпидемиологические нарушения».
Учреждению временно запретили вести деятельность, вход в здание опечатали до решения суда. Суд не стал рассматривать заявление ведомства и вернул его составителю, а затем вновь принял заявление.
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал «Академический Малый драматический театр — Театр Европы» на 15 тысяч рублей. Об этом сообщила корреспондентка «Новой-Европа» из зала суда.
Театр признали виновным в невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, нарушении санитарных правил и гигиенических нормативов (ч. 1 ст. 6.3 КоАП).
Представитель Роспотребнадзора заявила, что в театре выявили много нарушений, которые свидетельствуют «о значительной угрозе жизни и здоровью людей». Она также сказала, что запрет на временное приостановление деятельности театром был исполнен в полном объеме.
Сторона театра сообщила, что не согласна с обвинениями, так как часть нарушений отсутствовала, а другие уже были устранены.
Малый драматический театр должен вновь открыться уже сегодня.
22 апреля театр объявил о переносе двух спектаклей «Коварство и любовь», в которых задействован актер Данила Козловский. До этого экс-сотрудник полиции Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с требованием проверить актера по статье о «дискредитации» ВС РФ.
6 мая Малый драматический театр опечатали из-за временного запрета вести деятельность после проверки Роспотребнадзора. Ведомство «зафиксировало многочисленные санитарно-эпидемиологические нарушения».
Учреждению временно запретили вести деятельность, вход в здание опечатали до решения суда. Суд не стал рассматривать заявление ведомства и вернул его составителю, а затем вновь принял заявление.