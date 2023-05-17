Суд в Петербурге оштрафовал Малый драматический театр на 15 тысяч рублей по делу о нарушении санитарных норм

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал «Академический Малый драматический театр — Театр Европы» на 15 тысяч рублей. Об этом сообщила корреспондентка «Новой-Европа» из зала суда.

Театр признали виновным в невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, нарушении санитарных правил и гигиенических нормативов (ч. 1 ст. 6.3 КоАП).

Представитель Роспотребнадзора заявила, что в театре выявили много нарушений, которые свидетельствуют «о значительной угрозе жизни и здоровью людей». Она также сказала, что запрет на временное приостановление деятельности театром был исполнен в полном объеме.

Сторона театра сообщила, что не согласна с обвинениями, так как часть нарушений отсутствовала, а другие уже были устранены.

Малый драматический театр должен вновь открыться уже сегодня.