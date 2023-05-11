Суд вернул протокол о нарушении санитарных норм в Малом драматическом театре Петербурга

Куйбышевский районный суд Петербурга вернул составителям материалы дела о несоблюдении санитарных норм (ч.1 ст.6.3 КоАП) в отношении «Академического Малого драматического театра — Театра Европы». Об этом сообщает объеденная пресс-служба судов.

Заявитель объясняет в протоколе свои требования выявленными в ходе внеплановой проверки нарушениями санитарных правил, которые «создают угрозу жизни и здоровью населения».

Суд посчитал, что в протоколе содержится лишь перечень выявленных нарушений, но не указано, что они создают угрозу жизни и здоровью населения.

В пресс-службе уточнили, что судья вправе вернуть протокол, если в нем не указано, какие из случаев создают угрозу причинения вреда и не указано, чем это подтверждается.

Проверку в театре проводил Роспотребнадзор. После нее он временно запретил учреждению вести деятельность и опечатал вход в здание до решения суда.

«Роспотребнадзор зафиксировал многочисленные санитарно-эпидемиологические нарушения», — заявили ТАСС в городском управлении надзорного ведомства.

22 апреля театр объявил о переносе двух спектаклей «Коварство и любовь», в которых задействован актер Данила Козловский. До этого экс-сотрудник полиции Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с требованием проверить актера по статье о «дискредитации» ВС РФ.