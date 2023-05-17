Сенат Франции признал Голодомор геноцидом украинского народа

Сенат Франции — верхняя палата парламента — признал Голодомор геноцидом украинского народа. Об этом сообщается на их сайте.

За принятие решения проголосовали 327 сенаторов, 16 выступили против.

«Предание гласности зверствам и страданиям, которые перенес украинский народ, является частью борьбы против забвения, за установление ответственности и законных компенсаций, а также против повторения этих трагедий в будущем», — говорится в резолюции.

В своей резолюции французский парламент признал, что голод, депортации и методическое истребление местного населения 1930-х годов в Украине были вызваны искусственно и были нацелены на уничтожение украинской идентичности.