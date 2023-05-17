Сенат Франции признал Голодомор геноцидом украинского народа

Сенат Франции — верхняя палата парламента — признал Голодомор геноцидом украинского народа. Об этом сообщается на их сайте.
За принятие решения проголосовали 327 сенаторов, 16 выступили против.
«Предание гласности зверствам и страданиям, которые перенес украинский народ, является частью борьбы против забвения, за установление ответственности и законных компенсаций, а также против повторения этих трагедий в будущем», — говорится в резолюции.
В своей резолюции французский парламент признал, что голод, депортации и методическое истребление местного населения 1930-х годов в Украине были вызваны искусственно и были нацелены на уничтожение украинской идентичности.
Ранее резолюцию поддержала нижняя палата французского парламента — Национальное собрание.
В середине декабря прошлого года подобное решение принял Европарламент.
«Европарламентарии решительно осуждают эти действия, в результате которых погибли миллионы украинцев, и призывают все страны и организации, которые еще не сделали этого, последовать данному примеру и признать их геноцидом», — сказано на сайте Европарламента.
В конце ноября Германия также признала Голодомор геноцидом. В резолюции Бундестага говорится, что он представляет собой «преступление против человечности». Аналогичные решения в 2022 году приняли парламенты Исландии, Бельгии, Румынии, Молдовы, Чехии и Болгарии.
Сенат Франции — верхняя палата парламента — признал Голодомор геноцидом украинского народа. Об этом сообщается на их сайте.
За принятие решения проголосовали 327 сенаторов, 16 выступили против.
«Предание гласности зверствам и страданиям, которые перенес украинский народ, является частью борьбы против забвения, за установление ответственности и законных компенсаций, а также против повторения этих трагедий в будущем», — говорится в резолюции.
В своей резолюции французский парламент признал, что голод, депортации и методическое истребление местного населения 1930-х годов в Украине были вызваны искусственно и были нацелены на уничтожение украинской идентичности.
Ранее резолюцию поддержала нижняя палата французского парламента — Национальное собрание.
В середине декабря прошлого года подобное решение принял Европарламент.
«Европарламентарии решительно осуждают эти действия, в результате которых погибли миллионы украинцев, и призывают все страны и организации, которые еще не сделали этого, последовать данному примеру и признать их геноцидом», — сказано на сайте Европарламента.
В конце ноября Германия также признала Голодомор геноцидом. В резолюции Бундестага говорится, что он представляет собой «преступление против человечности». Аналогичные решения в 2022 году приняли парламенты Исландии, Бельгии, Румынии, Молдовы, Чехии и Болгарии.