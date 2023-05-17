МВД объявило в розыск украинца Юрия Денисова, подозреваемого в причастности к убийству военкора Владлена Татарского

МВД объявило в розыск Юрия Денисова из Донецкой области, которого подозревают в организации убийства военкора Владлена Татарского. На появление соответствующей карточки обратила внимание «Верстка».
В карточке указаны только дата и место рождения Денисова, а также информация, что он разыскивается по статье УК, но по какой именно — неизвестно.
По данным МВД, Денисов занимался организацией убийства Татарского. В ведомстве считают, что в феврале он приехал в Москву из Киева через Латвию, чтобы собрать информацию о местах, которые часто посещает военкор. Также силовики считают, что именно Денисов передал Дарье Треповой статуэтку, в которой было взрывное устройство.
Карточка Денисова в базе МВД.
Владлен Татарский погиб 2 апреля во время своего творческого вечера в кафе в Санкт-Петербурге. В здании, где проводилась встреча, произошел взрыв. По подозрению к причастности к взрыву задержали Дарью Трепову. 4 апреля Следственный комитет предъявил ей обвинение в теракте, совершенном организованной группой и повлекшим умышленное причинение смерти человеку (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК). Кроме того, Треповой предъявили обвинение в незаконном ношении взрывчатых устройств (ч. 4 ст. 222.1 УК). В тот же день Басманный суд Москвы арестовал ее до 2 июня.
Также Ленинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест Дмитрия Касинцева, в квартире которого пряталась Трепова. Хозяина помещения обвиняют в «несообщении о преступлении» (ст. 205.6 УК).
МВД объявило в розыск Юрия Денисова из Донецкой области, которого подозревают в организации убийства военкора Владлена Татарского. На появление соответствующей карточки обратила внимание «Верстка».
В карточке указаны только дата и место рождения Денисова, а также информация, что он разыскивается по статье УК, но по какой именно — неизвестно.
По данным МВД, Денисов занимался организацией убийства Татарского. В ведомстве считают, что в феврале он приехал в Москву из Киева через Латвию, чтобы собрать информацию о местах, которые часто посещает военкор. Также силовики считают, что именно Денисов передал Дарье Треповой статуэтку, в которой было взрывное устройство.
Карточка Денисова в базе МВД.
Владлен Татарский погиб 2 апреля во время своего творческого вечера в кафе в Санкт-Петербурге. В здании, где проводилась встреча, произошел взрыв. По подозрению к причастности к взрыву задержали Дарью Трепову. 4 апреля Следственный комитет предъявил ей обвинение в теракте, совершенном организованной группой и повлекшим умышленное причинение смерти человеку (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК). Кроме того, Треповой предъявили обвинение в незаконном ношении взрывчатых устройств (ч. 4 ст. 222.1 УК). В тот же день Басманный суд Москвы арестовал ее до 2 июня.
Также Ленинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест Дмитрия Касинцева, в квартире которого пряталась Трепова. Хозяина помещения обвиняют в «несообщении о преступлении» (ст. 205.6 УК).