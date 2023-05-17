МВД объявило в розыск украинца Юрия Денисова, подозреваемого в причастности к убийству военкора Владлена Татарского

МВД объявило в розыск Юрия Денисова из Донецкой области, которого подозревают в организации убийства военкора Владлена Татарского. На появление соответствующей карточки обратила внимание «Верстка».

В карточке указаны только дата и место рождения Денисова, а также информация, что он разыскивается по статье УК, но по какой именно — неизвестно.

По данным МВД, Денисов занимался организацией убийства Татарского. В ведомстве считают, что в феврале он приехал в Москву из Киева через Латвию, чтобы собрать информацию о местах, которые часто посещает военкор. Также силовики считают, что именно Денисов передал Дарье Треповой статуэтку, в которой было взрывное устройство.