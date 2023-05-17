Комитет Палаты представителей Конгресса США одобрил резолюции, призывающие Россию освободить Эвана Гершковича и Пола Уилана

Комитет Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам выпустил резолюции, призывающие российские власти немедленно отпустить на свободу арестованного по подозрению в шпионаже корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича, а также освободить американца Пола Уилана, осужденного за шпионаж. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
«Эван невиновен — он просто выполнял свою работу, освещая новости в России», — прокомментировал принятие резолюции член Палаты представителей от республиканцев Майкл МакКол.
Издание отмечает, что принятие документов может помочь администрации президента США Джо Байдена вернуть Гершковича и Уилана домой. Сам Байден во время приема в Белом доме 16 мая сообщил, что его команда «работает каждый день», чтобы добиться освобождения журналиста и осужденного американца.
Ранее стало известно, что США ищут в других странах заключенных россиян, которых можно было бы обменять на Гершковича и Уилана. По данным CNN, сейчас у Штатов под стражей нет высокопоставленных российских шпионов, которые были бы интересны России для обмена, поэтому администрации Байдена пришлось обратиться за помощью к другим странам.
Гершковича задержали в Екатеринбурге 29 марта. Журналист интересовался отношением граждан России к ЧВК «Вагнер» и ездил в Нижний Тагил, где расположено производство «Уралвагонзавода». Сейчас он находится в СИЗО «Лефортово» в Москве. По данным источников Bloomberg, президент России Владимир Путин лично одобрил задержание и арест Гершковича.
В 2018 году Пола Уилана, у которого есть гражданство Великобритании, США, Ирландии и Канады, задержали по подозрению в шпионаже. По версии следствия, у него были содержащие гостайну документы. В 2020 году его приговорили к 16 годам лишения свободы.
Комитет Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам выпустил резолюции, призывающие российские власти немедленно отпустить на свободу арестованного по подозрению в шпионаже корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича, а также освободить американца Пола Уилана, осужденного за шпионаж. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
«Эван невиновен — он просто выполнял свою работу, освещая новости в России», — прокомментировал принятие резолюции член Палаты представителей от республиканцев Майкл МакКол.
Издание отмечает, что принятие документов может помочь администрации президента США Джо Байдена вернуть Гершковича и Уилана домой. Сам Байден во время приема в Белом доме 16 мая сообщил, что его команда «работает каждый день», чтобы добиться освобождения журналиста и осужденного американца.
Ранее стало известно, что США ищут в других странах заключенных россиян, которых можно было бы обменять на Гершковича и Уилана. По данным CNN, сейчас у Штатов под стражей нет высокопоставленных российских шпионов, которые были бы интересны России для обмена, поэтому администрации Байдена пришлось обратиться за помощью к другим странам.
Гершковича задержали в Екатеринбурге 29 марта. Журналист интересовался отношением граждан России к ЧВК «Вагнер» и ездил в Нижний Тагил, где расположено производство «Уралвагонзавода». Сейчас он находится в СИЗО «Лефортово» в Москве. По данным источников Bloomberg, президент России Владимир Путин лично одобрил задержание и арест Гершковича.
В 2018 году Пола Уилана, у которого есть гражданство Великобритании, США, Ирландии и Канады, задержали по подозрению в шпионаже. По версии следствия, у него были содержащие гостайну документы. В 2020 году его приговорили к 16 годам лишения свободы.