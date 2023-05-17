Комитет Палаты представителей Конгресса США одобрил резолюции, призывающие Россию освободить Эвана Гершковича и Пола Уилана

Комитет Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам выпустил резолюции, призывающие российские власти немедленно отпустить на свободу арестованного по подозрению в шпионаже корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича, а также освободить американца Пола Уилана, осужденного за шпионаж. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

«Эван невиновен — он просто выполнял свою работу, освещая новости в России», — прокомментировал принятие резолюции член Палаты представителей от республиканцев Майкл МакКол.

Издание отмечает, что принятие документов может помочь администрации президента США Джо Байдена вернуть Гершковича и Уилана домой. Сам Байден во время приема в Белом доме 16 мая сообщил, что его команда «работает каждый день», чтобы добиться освобождения журналиста и осужденного американца.