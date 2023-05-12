CNN: США ведут переговоры с другими странами, пытаясь найти заключенных россиян для обмена на Уилана и Гершковича

Администрация президента США ведет переговоры с другими странами, пытаясь найти «ценных россиян», которых РФ согласится обменять на заключенных американцев Эвана Гершковича и Пола Уилана. Об этом сообщает CNN со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

По данным издания, сейчас у США под стражей нет высокопоставленных российских шпионов, которые были бы интересны России для обмена, поэтому Вашингтон вынужден обратиться к союзникам за помощью.

Странам, у которых под стражей находятся россияне, США предлагают заключить сделку в рамках более крупного пакета обмена заключенными. Белый дом обращался к Бразилии, Норвегии и Германии, а также к странам бывшего СССР. В списке потенциальных кандидатов для обмена находится россиянин Вадим Красиков, который отбывает пожизненный срок в Германии за убийство бежавшего в ФРГ чеченского командира Зелимхана Хангошвили.

Вашингтон также обращается к странам, у которых нет заключенных россиян — с ними США обсуждают, что еще можно предложить Москве в обмен на заключенных американцев. Например, Белый дом рассматривает возможность снятия некоторых санкций.

Гершковича и Уилана собираются вернуть домой в рамках одной сделки.