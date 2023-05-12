CNN: США ведут переговоры с другими странами, пытаясь найти заключенных россиян для обмена на Уилана и Гершковича

Администрация президента США ведет переговоры с другими странами, пытаясь найти «ценных россиян», которых РФ согласится обменять на заключенных американцев Эвана Гершковича и Пола Уилана. Об этом сообщает CNN со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.
По данным издания, сейчас у США под стражей нет высокопоставленных российских шпионов, которые были бы интересны России для обмена, поэтому Вашингтон вынужден обратиться к союзникам за помощью.
Странам, у которых под стражей находятся россияне, США предлагают заключить сделку в рамках более крупного пакета обмена заключенными. Белый дом обращался к Бразилии, Норвегии и Германии, а также к странам бывшего СССР. В списке потенциальных кандидатов для обмена находится россиянин Вадим Красиков, который отбывает пожизненный срок в Германии за убийство бежавшего в ФРГ чеченского командира Зелимхана Хангошвили.
Вашингтон также обращается к странам, у которых нет заключенных россиян — с ними США обсуждают, что еще можно предложить Москве в обмен на заключенных американцев. Например, Белый дом рассматривает возможность снятия некоторых санкций.
Гершковича и Уилана собираются вернуть домой в рамках одной сделки.
Гершковича задержали 29 марта в Екатеринбурге. По информации СМИ, журналист интересовался отношением россиян к ЧВК «Вагнер» и посещал Нижний Тагил, где расположено производство «Уралвагонзавода». На следующий день после задержания его отправили в СИЗО «Лефортово» в Москве.
Агентство Bloomberg писало со ссылкой на источники, что Владимир Путин лично одобрил задержание и арест журналиста. При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Путин отношения к аресту не имеет, так как «этим занимаются спецслужбы».
Ранее Госдеп США официально признал Гершковича «неправомерно задержанным». Этот статус открывает путь к переговорам о его обмене. Кроме того, к освобождению Гершковича уже призывали президент США Джо Байден и госсекретарь США Энтони Блинкен.
В 2018 году Пола Уилана, у которого есть гражданство Великобритании, США, Ирландии и Канады, задержали по подозрению в шпионаже. Позже у него нашли содержащие, по версии следствия, гостайну документы. Уилан свою вину не признает. В 2020 году суд приговорил его к 16 годам лишения свободы.