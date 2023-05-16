В ХМАО при взрыве на газопроводе один человек погиб и пятеро пострадали

В Ханты-Мансийском автономном округе произошел взрыв на газопроводе компании «Газпром трансгаз Югорск». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Возгорание произошло на недействующем магистральном газопроводе Ямал — Европа. Он находится в 30 км от поселка Лыхма.

«По предварительным данным, в результате пострадали пять человек», — пишет информагентство.



В то же время глава администрации Белоярского района Сергей Маненков сообщил URA.ru, что «один человек погиб, четверых с ожогами эвакуировали на санборту в Нягань».



Директор Департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский утверждает, что один человек погиб и пятеро пострадали.



Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.