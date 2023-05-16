В ХМАО при взрыве на газопроводе один человек погиб и пятеро пострадали

В Ханты-Мансийском автономном округе произошел взрыв на газопроводе компании «Газпром трансгаз Югорск». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Возгорание произошло на недействующем магистральном газопроводе Ямал — Европа. Он находится в 30 км от поселка Лыхма.
«По предварительным данным, в результате пострадали пять человек», — пишет информагентство.
В то же время глава администрации Белоярского района Сергей Маненков сообщил URA.ru, что «один человек погиб, четверых с ожогами эвакуировали на санборту в Нягань».
Директор Департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский утверждает, что один человек погиб и пятеро пострадали.
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Год назад стало известно, что «Газпром» не сможет использовать для поставок газа в Европу польский участок газопровода «Ямал — Европа» после введения Россией санкций против иностранных компаний.
14 мая Financial Times сообщил, что «Большая семерка» и ЕС намерены заблокировать импорт российского трубопроводного газа по направлениям, где Москва ранее сократила поставки.
Издание не назвало конкретных газопроводов, которые могут войти в новый пакет ограничений, однако РБК пишет, что им может стать «Ямал — Европа».