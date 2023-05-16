Scanner Project: компанией, которая застраивает разрушенный Мариуполь, владеет российский олигарх и основатель «Р-Фарм» Алексей Репик

Компанией «Р-Строй», которая активно застраивает оккупированный российскими войсками Мариуполь, владеет олигарх Алексей Репик — основатель крупнейшего в России фармацевтического холдинга «Р-Фарм», выяснили журналисты антикоррупционного проекта Scanner Project.

Расследователи рассказали, что Репик разбогател благодаря «дружбе и соседству с чиновниками, которые закупали у него по завышенным ценам препараты для онкобольных». Помимо этого, журналисты утверждают, что Репик владеет компанией и особняком в США, а также бизнесом в Германии.

«Р-строй» создали в мае 2022 года. Как рассказывают в Scanner Project, компания сразу преступила к строительству больниц, школ и домов разрушенном Мариуполе, также она участвует в «благотворительных проектах» штаба Захара Прилепина.

«Р-Строй» оформлена, как утверждают расследователи, на связанных с Репиком лиц, а финансирует компанию фирма «Пэтруско», принадлежащая матери олигарха. За полгода, по данным Scanner Project, она перевела на счет «Р-Строй» более 108 млн рублей. Также журналисты рассказали, что в Германии компания Репика R-Pharm владеет фабрикой, на которой до марта прошлого года производилась российская вакцина от коронавируса.

«Р-Фарм», производившая медикаменты и поставлявшая в Россию медоборудование, заключала контракты с российскими чиновниками по завышенным ценам, говорится в расследовании.

После российского вторжения в Украину Репик продал свою долю в «Р-Фарм», причем часть акций — своей матери, выяснили журналисты. Предполагалось, что таким образом он сможет избежать санкций.

Как говорится в расследовании, миллиардер также владеет четырехэтажным домом в Сан-Франциско стоимостью $19,1 млн, где проживала и до 2021 года вела видеоблог жена Репика Полина. Из этого блога журналисты выяснили, что как минимум трое из четырех детей семьи родились в США.

О причастности «Р-строй» к застройке в оккупированном Мариуполе и о возможной связи компании с Репиком ранее рассказывали «Важные истории».