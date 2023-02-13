«Би-би-си»: доли в сети OBI и компании, которой перешли кофейни Starbucks, получил связанный с соратниками Кадырова бизнесмен

Доли в российской сети OBI, а также компаниях «Арена», которой перешли кофейни американской Starbucks, и «ММК Ильича», которая может заняться восстановлением металлургического комбината в Мариуполе, получил 25-летний чеченский бизнесмен Валид Корчагин, связанный с соратниками главы Чечни Рамзана Кадырова, выяснила Русская служба «Би-би-си».

По данным издания, в 2022 году в Макеевке самопровозглашенной «ДНР» была зарегистрирована компания с таким же названием, что у Металлургического комбината Ильича в Мариуполе. Руководитель «ММК Ильича» Юрий Мурай подтвердил журналистам, что компания имеет отношение к мариупольскому заводу.

Корчагин в конце января стал совладельцем «ММК Ильича» и получил 50% компании. Назначенные Россией «власти» «ДНР» и Минстрой говорили, что планируют восстанавливать комбинат.

Как отмечает «Би-би-си», Металлургический комбинат имени Ильича — одно из крупнейших предприятий в Украине — принадлежит компании «Метинвест» украинского бизнесмена Рината Ахметова. Во время боев в Мариуполе завод был частично разрушен. На мариупольских предприятиях холдинга работало 35 тысяч человек.

Корчагин родился в селе Пришиб Астраханской области, рассказывает издание. Там же, по данным журналистов, жил глава чеченского Минстроя Вахит Геремеев, которого называют родным братом сенатора Сулеймана Геремеева.

«Би-би-си», ссылаясь на данные Getcontact и «ВКонтакте», предполагает, что несколько лет назад бизнесмен сменил фамилию и что Вахит Геремеев — отец Корчагина. Сами Геремеевы — родственники близкого соратника Кадырова депутата Госдумы Адама Делимханова, отмечают расследователи.