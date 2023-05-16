Русская служба «Би-би-си» обнаружила косвенные признаки присутствия в Украине ЧВК, связанных с «Газпромом»

В конце апреля Евгений Пригожин в интервью сотруднику РИА ФАН Александру Симонову также рассказал о появлении новых ЧВК, которых отправили в Бахмут, указав на их плохую подготовку и снабжение. При этом, по его словам, эти бойцы получают огромные зарплаты. «Те люди, которые имеют деньги, считают, что это офигенная тема сейчас — собрать ЧВК. Поэтому они начинают плодиться. Газпромовский ЧВК «Поток», ЧВК Андрея Бокарева, ЧВК «Редут»— каждой твари по паре. Им надо отчитаться в Кремле, какие они *** (классные), что они свое ЧВК создали. Но авиации нету, артиллерии нету, РЭБа нету, РЭРа нету, боекомплекта нету, беспилотников нету, медиков нету. И это полбеды. А главная беда начинается, когда у того, что вы создали, управления нету», — заявил тогда Пригожин.

По официальной версии, ее задачей была охрана объекты «Газпрома». Но Украина почти сразу заявила, что считает организацию очередной частной армией, созданной по примеру ЧВК «Вагнер».

Как напоминает издание, «Газпромнефть» в начале 2023 года получила разрешение от премьер-министра РФ Михаила Мишустина на создание «частной охранной организации» (ЧОО). В итоге организация под названием «Газпромнефть охрана» была создана в Омске во главе с бывшим замначальника и врио начальника УМВД по Архангельской области Станиславом Бауманом.

Помимо ЧВК «Вагнер», в полномасштабном вторжении России в Украину, вероятно, участвуют ЧВК, связанные с «Газпромом». Косвенные признаки этого обнаружила Русская служба «Би-би-си».

Позже в сети стали появляться другие косвенные признаки существования ЧВК, связанных с «Газпромом». Так, 22 апреля в канале «Военкор Евгений Линин» появилось видеообращение бойцов к Владимиру Путину.

На видео бойцы «батальона» «Поток», якобы был созданного «Газпромом» из «сотрудников ведомственной охраны», жалуются на плохую ситуацию со снабжением и на «безответственность» руководства, из-за которой 17 апреля им пришлось отойти с позиций, после чего руководство ЧВК «Вагнер» заблокировало отход в безопасную зону. По их словам, им также обещали контракт с Минобороны, однако позже они были отправлены под командованием ЧВК «Редут».

ЧВК «Редут», по данным «Би-би-си», ранее занималась охраной объектов «Стройтрансгаза» Геннадия Тимченко в Сирии, но не участвовали в масштабных операциях в отличие от «вагнеровцев». До недавнего времени «Редут» считался небольшой структурой по сравнению с ЧВК Пригожина, однако несколько месяцев назад, начали появляться сообщения, что компания активно вербует наемников и участвует в боях в Украине.

Некоторые пророссийские блогеры и журналисты также намекают на существование подобных структур и их связь с властями страны. «Якобы "Газпром" создал три ЧВК — "Пламя", "Поток" и "Факел". Туда набирают добровольцев и передают в подчинение Минобороны. Не знаю, так это или нет, и каково у них будущее, тоже не знаю», — цитирует издание сообщение военкора Комсомольской правды Александра Коца.

Однако массовой вербовки в ЧВК не замечают заключенные и рядовые сотрудники «Газпрома», пишет издание. «Би-би-си» не нашла и информации о такой вербовке и в группах, где общаются родственники заключенных.

О потерях ЧВК, связанных с «Газпромом», тажке известно немного. Единственным бойцом подразделения «Поток», гибель которого официально признали власти, оказался житель Кабардино-Балкарии Эраст Яковенко, пишет «Би-би-си».

Ни Министерство обороны РФ, ни «Газпром» официально не признают существование ЧВК, связанных с корпорацией.