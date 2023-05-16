ISW: АП готовит «информационную операцию» по «публичной дискредитации» Пригожина, но ее вряд ли реализуют, пока ЧВК «Вагнер» на передовой

Администрация президента РФ готовит «информационную операцию» по «публичной дискредитации» основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, но ее, скорее всего, не будут осуществлять, пока бойцы бизнесмена находятся на передовой в Украине. Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на источники в Кремле.

По данным аналитиков, в Кремле, вероятно, «подозревают или знают о связи Пригожина с украинской разведкой», поэтому «не были ошеломлены» докладом The Washington Post или утечкой документов американской разведки, согласно которым бизнесмен предлагал СБУ раскрыть местоположение российских войск в обмен на уход ВСУ из Бахмута.

«Эти обвинения вряд ли заставят Кремль убрать Пригожина в ближайшей перспективе, но могут способствовать усилиям по дискредитации Пригожина», — пишет ISW.

В сводке говорится, что российские власти угрожали Пригожину уголовным делом о госизмене, если он предпримет попытку шантажировать Минобороны РФ, чтобы оно предоставило ему больше боеприпасов, угрожая выходом бойцов ЧВК «Вагнер» из Бахмута.

ISW сообщает со ссылкой на неназванные источники в Кремле, что администрация российского президента «готовит информационную операцию по публичной дискредитации Пригожина, но Кремль вряд ли будет угрожать Пригожину, пока его военные находятся на передовой».

Отвод ЧВК «Вагнера» с Донбасса — это риск, на который президент РФ Владимир Путин вряд ли пойдет, отмечают эксперты. Кремль также не может легко публично снять Пригожина с позиции фактического главы ЧВК «Вагнер», так как это частная компания.

«Отстранение Пригожина от контроля над „Вагнером“ по иронии судьбы потребовало бы установления прямого контроля Кремля над группой наемников, от которой Путин старался сохранить формальную дистанцию», — сказано в сообщении.