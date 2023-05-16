Интернет — строго по протоколу

В 2022 году Россия вышла на первое место по темпам внедрения VPN — почти четверть россиян скачали сервисы, которые помогают обходить цензуру. Сами VPN в России тоже по факту запрещены: 42 провайдера уже столкнулись с блокировками, угрозами от Роскомнадзора и помехами в работе. Власти используют всё более продвинутые способы контроля за трафиком, но перекрыть децентрализованные протоколы всё равно не смогут, считают эксперты.

В январе гендиректор «Газпром-Медиа» и бывший глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил о возможной блокировке ютуба. Многие российские блогеры уже перешли на видеоплатформу «Вконтакте». Кроме того, как сообщало издание «Октагон», в Москву прибыли 40 технических специалистов из Китая, где видеохостинг заблокирован с 2009 года. Ютуб — единственная крупная зарубежная соцсеть, которая до сих пор работают в России без VPN. Инстаграм, твиттер и фейсбук РКН заблокировал после начала войны вместе с сайтами независимых медиа. На фоне массовых блокировок Россия вошла в десятку мировых лидеров по скачиванию VPN, хотя до войны занимала 58-е место. Только за первое полугодие 2022 года приложения для обхода цензуры скачали почти четверть населения страны. Для сравнения — за 2020 год VPN установили лишь 3,4% россиян.

Топ-50 стран по скачиванию ВПН

По проценту населения, скачавшего VPN

2020 2021 2022 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 1 место ОАЭ Катар Оман Саудовская Аравия Кувейт Сингапур Индонезия Великобритания США Турция Ирландия Новая Зеландия Австралия Гонконг Нидерланды Малайзия Канада Люксембург Южная Корея Украина Израиль Алжир Беларусь Филиппины Португалия Ливан Казахстан Пакистан Норвегия Швеция Бельгия Франция Аргентина Литва Тунис Чили Финляндия Дания Эстония Бразилия Уругвай Германия Италия Испания Швейцария Хорватия Латвия Греция Эквадор Россия Вьетнам Мексика Индия Австрия Венесуэла Чехия Перу Венгрия Колумбия Румыния Египет 6,1 % 6,3 % 6,5 % 6,7 % 7 % 7 % 7,2 % 7,2 % 7,3 % 7,4 % 7,5 % 7,6 % 7,8 % 7,8 % 7,8 % 8 % 8,1 % 8,1 % 8,2 % 8,2 % 8,7 % 9,1 % 9,4 % 9,6 % 9,7 % 9,8 % 10,1 % 10,3 % 10,5 % 10,7 % 11 % 11,2 % 12,3 % 13,7 % 14,2 % 14,3 % 14,6 % 14,7 % 14,7 % 17,2 % 18,3 % 19,2 % 23 % 23 % 23,9 % 26,5 % 27,1 % 37,1 % 39,2 % 43,2 % 7,9 % 8 % 8,3 % 8,4 % 8,6 % 8,7 % 9 % 9,2 % 9,5 % 9,8 % 10 % 10,3 % 10,4 % 10,6 % 10,9 % 11,3 % 11,4 % 11,9 % 12,4 % 12,4 % 12,5 % 13 % 14,2 % 14,7 % 14,8 % 15,2 % 16,1 % 16,1 % 16,3 % 16,3 % 16,4 % 16,8 % 18,4 % 20,1 % 20,1 % 22,1 % 22,1 % 22,6 % 22,6 % 22,6 % 24,5 % 27,4 % 27,7 % 29,6 % 29,6 % 33,6 % 36,6 % 49,1 % 59,5 % 69,7 % 3,4 % 3,5 % 3,6 % 3,8 % 4,1 % 4,1 % 4,3 % 4,4 % 4,4 % 4,5 % 4,5 % 4,7 % 4,8 % 4,9 % 5 % 5 % 5,1 % 5,3 % 5,3 % 5,3 % 5,5 % 5,6 % 6 % 6,3 % 6,4 % 6,6 % 6,6 % 6,7 % 7,2 % 7,9 % 7,9 % 8,7 % 8,9 % 9,1 % 9,1 % 9,6 % 9,8 % 9,8 % 10 % 10,2 % 11,2 % 11,5 % 12,1 % 15,3 % 16,2 % 21,9 % 29 % 35,4 % 53,1 % 61,6 % Источник: Global VPN Adoption Index

В конце января 2023 года популярные VPN сообщили о помехах в работе: жители Новосибирска, Омска, Алтая и других восточных регионов не могли подключиться к сервисам. Как считают провайдеры, Роскомнадзор тестировал блокировку VPN. Это уже не первые «учения», и с каждым разом попытки заглушить VPN становятся всё более успешными, считают эксперты.

Весной «Новая газета Европа» запустила сервис VPNovaya, который практически невозможно заблокировать. За донат в 10 евро вы станете администратором локального VPN, которым можно поделиться с друзьями, знакомыми и родственниками в России и Беларуси (подключить можно до 250 пользователей). Это очень просто, пошаговая инструкция — здесь.

Право блокировать VPN надзорное ведомство получило еще в 2017 году, когда вступил в силу федеральный закон 276-ФЗ («закон о VPN»). Он обязал провайдеров подключаться к федеральной государственной информационной системе (ФГИС). Эта система содержит список запрещенных сайтов, которые VPN должен блокировать. В 2019 году РКН потребовал у популярных сервисов (NordVPN, VyprVPN, ExpressVPN и других) присоединиться к ФГИС. Все VPN, кроме Kaspersky Secure Connection, ответили отказом. В марте 2021 года Роскомнадзор замедлил твиттер. Это было первое успешное тестирование системы технических средств противодействия угрозам (ТСПУ) — программного обеспечения, которое позволяет точечно фильтровать трафик. С тех пор у РКН появилась возможность блокировать конкретные VPN-сервисы и создавать помехи в их работе. — Принято считать, что китайский файрвол — это что-то страшное, до чего Россия еще не дошла, — комментирует директор «Общества защиты интернета» Михаил Климарев. — Я вас удивлю, но системы блокировок в России сейчас куда более изощренные и современные. В Китае стеной огорожен весь трафик, но внутри страны он никак не цензурируется. У нас такая стена стоит вокруг каждого оператора связи. Это ТСПУ — технология, которая позволяет блокировать не только адрес домена, но и протокол. В июне 2021 года в России запретили первые VPN: VyprVPN и OperaVPN. А в сентябре перед выборами в Госдуму, когда были опубликованы списки «Умного голосования», РКН попытался замедлить работу Red Shield VPN.

После начала войны пользователи еще шести VPN сообщили о сбое в работе сервисов. Среди них один самых популярных в России — Proton VPN. В июне РКН начал блокировать сервис, он стал недоступен у провайдеров с оборудованием ТСПУ. Роскомнадзор признал попытки ограничить доступ к VPN и назвал все средства по обходу блокировок угрозой. — Роскомнадзор потихоньку научился блокировать VPN. И не только по IP-адресам, как это происходило раньше, а уже по протоколам, — комментирует юрист «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян. — Поэтому, по моему грустному прогнозу, в ближайшее время большинство сервисов, особенно бесплатных, работать не будут. Останутся лишь те, которые имеют собственные самописные протоколы, умеющие обманывать системы слежения Роскомнадзора. За последний год РКН анонсировал запрет 19 сервисов. Среди них самый популярный VPN в России — Super Unlimited Proxy (с 2015 года по июль 2022 россияне скачали его более 14 миллионов раз), а также Proxy Master (10,8 миллионов скачиваний). При этом 11 сервисов уже заблокированы, 5 убрали серверы из России, еще 5 столкнулись с перебоями в работе.