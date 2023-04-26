«Отношения с Роскомнадзором похожи на кошки-мышки»

В Берлине 28-30 апреля пройдет конференция «Интернет без границ» и хакатон Digital Resistance Lab. Мероприятие проводит канадская некоммерческая компания eQualitie, издание «Теплица социальных технологий» и группа «Общество защиты интернета» при партнерстве «Новой газеты Европа». На повестке — борьба с цензурой в сети в России, свобода доступа к информации и обход блокировок. Мы спросили организаторов конференции о том, могут ли гражданские технологии победить цифровую диктатуру.

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Дмитрий Витальев Директор eQualitie

Серия «Интернет без границ» — наша попытка собрать сообщество квалифицированных спецов в области информационных технологий, UX/UI-дизайна и продвижения. Это наш ответ на усиление кремлёвской пропаганды. Понятно, что пропаганда как гидра, имеет множество голов, но доступ к свободной информации — важная часть того, что называется «свободный человек». Поэтому мы собрались и поехали в города, где за последний год осели эмигранты из России, новая диаспора, которую тоже интересуют вопросы интернет-свободы. Эти люди хорошо помнят, как нарастали ограничения интернета, как всё блокировалось. Берлинская конференция будет девятой по счёту, и последним, десятым городом станет Рига. Важно, что это не только конференции, но и хакатоны. На самом деле сейчас не время придумывать новые вещи. Этим мы займёмся попозже. Сейчас кризисный момент, момент войны.

Новая диаспора должна понимать, что есть способы пробиться через ограничения Роскомнадзора и что эти решения можно докрутить ­и преподнести тем, кто живёт в России.

Мы собрали уже больше 500 человек, на хакатонах решено было за пятьдесят задач. Можно разделить их на три блока: технические, расследовательские и связанные с outreach — маркетингом, пиаром, объяснением работы технологий. Первых было достаточно много. Преимущественно это протоколы и сетевые решения. Например, была задача по анализу некрологов — это скрипт, который автоматически извлекает из текстов имя, фамилию, войсковую часть, дату смерти и так далее. Ещё пример — прототип мессенджера FireSide, работающего без привязки к телефонному номеру и отвечающего всем требованиям безопасности. Пример расследовательской задачи — анализ «сливов» документов из Государственного радиочастотного центра при Роскомнадзоре. Один из исследователей обнаружил досье на самого себя в этих архивах! Другой пример — корпус данных о блокировках сайтов в России с 2012 года, который с тех пор уже был проанализирован несколькими исследовательскими группами. Задачи, посвящённые outreach, самые яркие. Например, на одном из первых хакатонов была сделана онлайн-карта московских камер видеонаблюдения, понятный инструмент для активистов. Во время войны IT- специалисты могут много чего: получать доступ к важным базам данных и публиковать их, менять сетку вещания телевизионных каналов и радиопередач. Наши отношения с Роскомнадзором похожи на игру кошки-мышки. В какой-то мере мы создаём друг для друга работу, зарплату, можно сказать. Грустная шутка. Мы формируем сообщество из тех разработчиков, которые занимаются защитой — пользователя, прав, доступа. Они помогают пользователю формировать свою информационную картину, а не довольствоваться тем, что ему навязывает его же государство. Дают человеку выбор, возвращают ему информационную свободу, тем самым позволяя ему получить свободу мысли, свободу решений. И свободу души, в конце концов.

Алексей Сидоренко Руководитель «Теплицы социальных технологий»

В апреле 2022 года мне написал директор eQualitie Митя Витальев. Он был уверен, что после начала войны нельзя сидеть сложа руки. Необходимо что-то делать, вместе и прямо сейчас. Меня его идея вдохновила — я хотел сделать всё возможное, чтобы минимизировать негативные эффекты военного вторжения для российского общества. В начале войны было видно, что общество защищается от цензоров, а те наступают. Важно переломить эту тенденцию. Чем больше мы сделаем способов обхода цензуры, тем больше Роскомнадзору и аналогам придётся защищаться самим. Лично для себя я вижу две первостепенных задачи: понять логику цензоров, чтобы ей помешать, и понять технологическую цепочку цензуры, чтобы максимально затруднить ее развитие. Но это глобальные цели. Если речь идёт о более прикладных вопросах, об инструментах, отвечу так:

инструменты обхода цензуры должны быть простыми в использовании и понятными, и надо более активно рассказывать о них людям.

Мы не говорим о борьбе с государством вообще. Многие государства являются нашими союзниками, поскольку защищают свободу обмена информацией в своих странах. Мы говорим о борьбе именно с теми государствами, которые не только пытаются ограничить интернет внутри, но и развалить глобальную сеть.

Михаил Климарёв Директор Общества защиты интернета

Расскажу про задачи от двух проектов с хакатона — AmneziaVPN и VPN Generator. Эти проекты на первый взгляд похожи: оба дают возможность развернуть свой VPN-сервер. Но устроены они по-разному. AmneziaVPN предлагает пользователю арендовать облачную машину и разворачивает там своё решение. Есть все инструкции, но всё равно требуются какие-то знания — хотя бы чтоб не пугаться слов «облачная машина». VPN Generator берёт на себя всю работу по разворачиванию сервера, и пользователь получает только файл с конфигурацией туннеля, который ему нужно несколькими кликами загрузить в сетевые настройки компьютера или роутера. В техническом смысле проекты тоже отличаются: AmneziaVPN использует протокол Cloak, VPN Generator — IPSec, и это не считая стандартных OpenVPN и Wiregard. Но тут уже можно уйти в дебри технических обсуждений. Это поиск, живой поиск. Конечно, бывают нежизнеспособные решения, происходит отбор. В конце концов, нам нужны десятки и сотни хороших сервисов.