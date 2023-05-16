Госдума приняла закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе

Депутаты Государственной Думы единогласно поддержали денонсацию Российской Федерацией Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом сообщается на сайте Госдумы.

«С начала 90-х годов Договор под воздействием масштабных военно-политических изменений, прежде всего связанных с расширением НАТО, во многом устарел и утратил связь с действительностью», — сказано в пояснительной записке.

Отдельно отмечается, что действие договора было приостановлено еще в 2007 году. В пояснительной записано также написано, что за прошедшее время «ситуация в Европе в области обычных вооружений заметно ухудшилась, а США и их союзники проводят линию на военную конфронтацию с Россией, чреватую катастрофическими последствиями».

Одновременно с денонсацией ДОВСЕ для России автоматически прекращается действие ряда связанных с ним международных договоров.