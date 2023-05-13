Контрнаступление, дедушка-дурак, Шойгу, где боеприпасы?

Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно еще время для подготовки контрнаступления, ВСУ ожидают обещанных поставок западного оружия. А в Минобороны РФ считают, что ВСУ наступают на Соледарском направлении «на всей линии боевого соприкосновения в 95 километров».
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, что Минобороны РФ пообещало выдать его бойцам боеприпасы, но выделило только 10% от обещанного. Пригожин добавил, что военные бегут с позиций.
В Москве прошел парад победы практически без военной техники и полностью без воздушной части. Помимо нескольких лидеров стран СНГ, рядом с Владимиром Путиным сидели бывшие чекисты, не воевавшие на фронте.
Каждую субботу Кирилл Мартынов, главный редактор «Новой газеты Европа», комментирует новости, которые случились в России и мире за прошедшую неделю.
Делайте «Новую» вместе с нами!
В России введена военная цензура. Независимая журналистика под запретом. В этих условиях делать расследования из России и о России становится не просто сложнее, но и опаснее. Но мы продолжаем работу, потому что знаем, что наши читатели остаются свободными людьми. «Новая газета Европа» отчитывается только перед вами и зависит только от вас. Помогите нам оставаться антидотом от диктатуры — поддержите нас деньгами.
Нажимая кнопку «Поддержать», вы соглашаетесь с правилами обработки персональных данных.
Если вы захотите отписаться от регулярного пожертвования, напишите нам на почту: [email protected]