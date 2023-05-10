Россия денонсировала Договор об обычных вооруженных силах в Европе, в котором приостановила участие в 2007 году

Президент России Владимир Путин издал распоряжение, согласно которому РФ денонсирует Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Оно опубликовано на официальном портале правовой информации.

Также согласно распоряжению замглавы МИД Сергея Рябкова назначили представителем президента при рассмотрении инициативы в парламенте.



«Назначить заместителя министра иностранных дел Рябкова Сергея Алексеевича официальным представителем президента при рассмотрении палатами Федерального Собрания вопроса о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе», — говорится в документе.

Соглашение ограничивает пять категорий обычных вооружений и техники — танки, боевые бронированные машины, артиллерия калибра 100 мм и выше, боевые самолеты, ударные вертолеты, а также предусматривает обмен информацией и широкую инспекционную деятельность.

Договор об обычных вооруженных силах в Европе подписали в Париже в 1990 году. В 1999 году на саммите Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Стамбуле подписали обновленный вариант соглашения. Его ратифицировали только Россия, Беларусь, Казахстан и Украина.

Тогда Грузия и Молдова отказались от ратификации и потребовали вывода российских войск по Стамбульским договоренностям, подписанным на той же встрече.

Россия в 2007 году приостановила участие в ДОВСЕ.