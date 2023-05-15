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Власти Херсонской и Запорожской областей заявили о семи погибших в результате обстрелов

В результате обстрела Херсонской области погибли шесть человек. Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация.

«За прошедшие сутки из-за российской агрессии шесть человек погибли, еще трое получили ранения разной степени тяжести», — заявили местные власти.

По их подсчетам, регион за сутки обстреляли 86 раз. По населенным пунктам был выпущен 381 снаряд из артиллерии, минометов, танков, беспилотников и авиации. Херсон попал под атаку четыре раза.

Также власти Запорожской области заявили, что вчера был атакован Приморск.

«В результате вражеских обстрелов пострадали 6 местных жителей, среди них малолетний ребенок. 24-летний парень в крайне тяжелом состоянии скончался в больнице. 30-летний мужчина до сих пор в тяжелом состоянии. Трое, в том числе ребенок — средней тяжести», — рассказал глава местной администрации Юрий Милашко.

По данным властей, по региону нанесли 84 удара: 77 из артиллерии, 3 из авиации, 3 из РСЗО и 1 из БПЛА. Зафиксировано 26 разрушений объектов гражданской инфраструктуры.

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